Qatar 2022 en fotos: España fuera y CR7 en la banca, lo más destacado de la jornada

En la última fecha de los Octavos de Final de Qatar 2022 hubo una sorpresa y una goleada. Es por eso que hoy te traemos las mejores fotos de los equipos que clasificaron a la siguiente fase y de los que quedaron eliminados.

España quedó fuera

Marruecos se convirtió en el primer país árabe en alcanzar los cuartos de final de un Mundial, en la primera edición de esta competición que se celebra en un país árabe.

Los "águilas del Atlas" se convirtieron en la selección número 40 que estará entre los ocho mejores en un Mundial, tras haber superado como primeras la fase de grupos y haber derrotado en una tanda de penaltis a España en octavos de final.

Gracias a la gran actuación del portero Bono, Marruecos se convierte además en el primer país africano que gana una tanda de penaltis en un Mundial y el primero en alcanzar los cuartos de final desde que lo hizo Senegal en 2010.

El guardameta del Sevilla mantuvo su portería a cero durante el tiempo reglamentario, la prórroga e, incluso, la tanda de penaltis, en la que paró los de Busquets y Soler, mientras que el de Sarabia se estrelló en un palo.

Marruecos es el cuarto país africano que se mete entre los ocho mejores de un Mundial, tras Senegal en 2010, Camerún en 1990 y Ghana en 2010.

Feria de goles, pero CR7 no marcó

El seleccionador portugués Fernando Santos decidió sentar en el banquillo a su estrella Cristiano Ronaldo y su sustituto, el joven Gonçalo Ramos, de 21 años, lideró el pase de los lusos a cuartos del Mundial, con un triplete en la goleada por 6-1 ante Suiza.

Cristiano Ronaldo fue suplente frente a Suiza en los octavos de final de Qatar 2022, cerrando así una racha de 31 partidos seguidos partiendo de inicio en grandes torneos con Portugal, y, para ponérselo más difícil de cara a los cuartos, su sustituto, Gonçalo Ramos, hizo en 17 minutos lo que el de Madeira no ha podido hacer en 541: marcar un gol en eliminatorias de un Mundial.

El impacto de la noticia de la suplencia de Cristiano se solapó con la eliminación de España a manos de Marruecos, a la que se enfrentarán los lusos el sábado a las 16:00 hora local.

Y eso que el de Madeira era, a priori, la principal arma para hacer daño a Suiza. Sus cinco goles en los dos últimos enfrentamientos frente a los helvéticos le avalaban, pero Fernando Santos no pensó igual.

En la rueda de prensa previa al choque ya avisó de que la reacción de Cristiano Ronaldo tras sustituirle frente a Corea del Sur no fue ni mucho menos de su agrado. “Tienes una prisa de cojones por quitarme, ¡no me jodas!”, le dedicó el astro portugués. Y su técnico respondió.

"Primero, en la entrevista 'flash', yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente. Ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles", explicó.

