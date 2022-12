Qatar 2022 en fotos: las lágrimas de los japones y el jogo bonito de Brasil

Luego de una jornada de dos intensos partidos, finalmente se conoció a las selecciones que serán las protagonistas de una de las llaves correspondientes a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, por lo que en esta nota te diremos todo lo que ocurrió en el día dieciséis de actividades la Copa del Mundo de la FIFA y también te mostraremos las mejores postales que dejaron los enfrentamientos entre Japón vs Croacia y Brasil vs Corea del Sur.

La jornada de este lunes 5 de diciembre inició en el Estadio Al Janoub de Al-Wakrah con el enfrentamiento entre Japón y Croacia, en el cual, la escuadra liderada por Luka Modric salió airosa luego de un intenso duelo que tuvo que definirse hasta la instancia de los penales, por lo que los actuales subcampeones se reafirmaron como candidatos al título.

La afición japonesa se hizo sentir en las gradas de Qatar. Foto: Mexsport

En encuentro entre nipones y croatas no fue uno de los enfrentamientos más atractivos del Mundial pues a sabiendas de lo que estaba en juego, ninguna de las dos selecciones se atrevía a lanzarse al ataque, no obstante, fueron los asiáticos quienes encontraron primero el gol al minuto 43 por conducto de Daizen Maeda por lo que se llevaron la ventaja al entretiempo.

Los japoneses tuvieron que despedirse del Mundial tras una gran actuación. Foto: Mexsport

Para la segunda mitad, los europeos salieron decididos a empatar los cartones y apenas al minuto 55 lo consiguieron gracias a Ivan Perisic y con la igualdad, el encuentro volvió a apretarse en media cancha, por lo que el tiempo en el reloj se agotó y fue necesario disputar tiempos extra, no obstante, tampoco hubo goles y todo se tuvo que definir desde los once pasos.

La belleza croata se hizo presente en las gradas. Foto: Mexsport

En la ronda de los penales los orientales únicamente fueron capaces de marcar uno de sus tiros y los croatas fueron más certeros, además, la gran actuación del guardameta Dominik Livakovic concretó el pase de Croacia a la siguiente fase.

Los croatas mantienen la esperanza de pelear por el título. Foto: Mexsport

Por otra parte, la fiesta en las gradas no se hizo esperar pues ambas aficiones se entregaron al máximo para intentar alentar a su selección, no obstante, quien acaparó nuevamente los reflectores fue la modelo croata Ivanna Knoll, quien ha causado un auténtico revuelo en el Mundial de Qatar 2022 por su arrolladora belleza.

Ivanna Knoll sigue acaparando las miradas en Qatar 2022. Foto: AP

Para el segundo encuentro del día, Brasil y Corea del Sur se vieron las caras en el estadio 974 de Doha, cuyas gradas se llenaron de verde-amarella pues la afición sudamericana se hizo presente para jugar como auténticos locales.

La afición brasileña le envió un mensaje a Pelé. Foto: Mexsport

En el plano futbolístico, simplemente no hubo sorpresas y Brasil dio una muestra de su poderío y le pasó por encima a los asiáticos, prueba de ello es que culminaron el primer tiempo con el marcador 4-0 y los encargados de anotar fueron Vinicius Jr., Neymar, Richarlison y Lucas Paqueta, quienes festejaron sus anotaciones con sus característicos bailes que han causado sensación en Qatar 2022.

Los brasileños llenaron las gradas del estadio 974. Foto: Mexsport

Para la segunda mitad, el combinado brasileño simplemente dejó de pisar el acelerador y dicha situación dio pie a que los surcoreanos generaran unas cuantas jugadas de peligro, no obstante, Allison Necker también demostró su capacidad en más de una ocasión, pero fue hasta el minuto 76 cuando Palk Seung-ho consiguió el llamado “gol de la honra” para los surcoreanos.

Los surcoreanos no tuvieron respuesta ante el "Jogo Bonito" de Brasil. Foto: Mexsport

En los minutos siguientes, Brasil se encargó de tener la posesión del esférico, aunque sin ser tan incisivos para esperar a que se consumiera el tiempo, no obstante, la fiesta en las gradas no se detuvo pues los aficionados de “La Canarinha” se mostraron más que confiados en poder levantar nuevamente una Copa del Mundo.

Los brasileños avanzan con paso firme en su camino a un nuevo título de la Copa del Mundo. Foto: Mexsport

Al finalizar el día dieciséis de acciones en el Mundial de Qatar 2022 se confirmó que uno de las llaves de cuartos de final será Croacia vs Brasil y será el martes 6 de diciembre cuando continúen las acciones en la justa mundialista con los partidos entre Marruecos vs España y Portugal vs Suiza.

