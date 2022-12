Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 23 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 23 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Viernes de abundancia para todos los horóscopos Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si no crees en el amor sigue en tu mundo de fantasía, pero no dañes a nadie, ten presente que oportunidades no regresan y si dejas ir lo que podría ser tu felicidad será difícil que la vuelvas encontrar; "Momento de que cuides mucho tu entorno, ya que la mala energía que te cargas podría arruinar planes y proyectos que tienes en mente".

El 2023 vendrá cargado de cosas buenas solo agradece a la vida y a Dios por lo que hoy tienes. Cuidado con vecinos o vecinas los cuales te pudieran estar tirando un montón de brujería a ti o tu familia; "Cambios de humor de último momento podría ocasionarte conflictos con tu pareja en caso de tener".

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, muchas oportunidades de viaje o de reunión este fin de semana para celebrar la navidad; "Ya deja de pensar que el amor no se hizo para ti o deja de reprocharte por problemas y cosas que no llegan a tu vida en el tiempo que lo deseas, cuando menos lo esperes se te dará, pero necesitas poner de tu parte para que así sea".

No esperes nada de nadie y así no terminarás sufriendo ni haciéndote daño, hay momentos en que te dejas caer por cualquier tontería, pero tonto no eres, y a que es una táctica que sueles usar para que te levanten del suelo. El amor llegará cargado de cosas buenas en el 2023 y deberás de aprovecharlo al máximo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten cuidado la manera en que te relacionas con las personas, ya que podrías cometer indiscreción. Algunas veces caes en errores por complacer a personas que quieres o significan mucho en tu vida; "La vida de dará una prueba muy grande para que reacciones con todo lo que ha sucedido y has vivido".

Posiblemente, te des cuenta de que eso que pensabas sobre cierta persona resulte cierto, podrías decepcionarte; sin embargo, te darás cuenta de que las cosas pasan por algo; "En este ciclo del año las cosas cambiarán para ti, sin embargo, te vas a arrepentir de muchas cosas que hiciste por tu falta de madures, si puedes corregirlas hazlo y no lo pienses dos veces".

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, debes de cuidar mucho tu entorno para evitar relacionarte con personas que solo te roban tu energía; "Que el 2023 sea un año de muchas bendiciones, agradece a la vida y a Dios lo que tienes hoy en día y no juzgues a nadie por su camino, ya que no sabes lo que ellos vivieron".

Esos sueños que te van a indicar que personas que ya no están físicamente contigo siguen muy presentes en tu vida mediante sueños, ponles una asistencia (Vaso de agua, vela y flores blancas) para que tengan luz en su camino; "Aprende a guardarte tus proyectos y no contar nada a quienes te rodean porque para la bendita suerte que te cargas te robarán las ideas o cebarán dichos proyectos".

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, problemas con tu pareja en caso de tener a causa de chisme y malentendido, un bajón en la economía se aproxima, pero sabrán salir a flote; "Cuidado con infecciones respiratorias que podría aparecer en miembros de tu familia".

Tu buena voluntad y nobleza te ayudarán a atraer a la persona que te interesa, no cambies ni intentes ser diferente para agradarle, pues te arriesgas a que en un futuro se te caiga el teatro y descubran tu verdadero rostro, dejarás mucho que desear: "Date la oportunidad de confiar en el amor, si pasaste anteriormente por una ruptura ten fe que las cosas irán mejorando poco a poco".

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a tomar decisiones por ti solo para que el día de mañana no culpes a los demás de tus propios errores; "No temas a los cambios que vienen, ponte las pilas y comienza por actuar diferente, ya que solo así obtendrás los resultados distintos, recibirás noticias de una persona que vive lejos".

Si tienes una relación viene una situación que los unirá mucho más como pareja, aquí se mostrará el verdadero amor; "Es momento de que veas la vida de una manera más simple y que comiences a ver tu mundo más simple y disfrutes cada día lo que la vida te pone para ti y para quienes te rodean".

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Ya déjate de tonterías y ponte las pilas en el Gym o en la Zumba, aunque sea épocas de Navidad, en estas semanas estarás muy vulnerable a subir un mucho de peso; "Este año no fue lo que esperabas del todo; sin embargo, te dejó grandes enseñanzas; agradece por lo que viviste y comienza a visualizar lo que quieres lograr iniciando el 2021 y comienza a trabajar en eso".

Ya no sigas viviendo en tu pasado y date la oportunidad de comenzar de nuevo, quizás llegues a sentir sentimientos por una amistad y esto se deberá al trato que esta persona te estará brindando.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, date la oportunidad de conocer a las personas y de elegir esa que te haga sentir diferente a lo que antes ya habías vivido; "Cuídate un chorro de cuestiones que tienen que ver con compra y venta, ya que podrías hacer un mal negocio".

Debes aprender a no descuidar las cosas que te dejan, recuerda que muchas veces pones tu interés en cuestiones tontas que solo te dan dolores de cabeza y no te dejan nada de ganancia; "Te sentirás traicionado o traicionada muchas veces por amistades, no confundas las cosas algunas veces sueles cometer errores y equivocaciones al juzgar sin tener pruebas".

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, te vienen cambios muy buenos estos días, analiza el panorama de lo que quieres y deseas para ser feliz, este 2022 dejó grandes lecciones, pero de ti depende que el próximo año venga cargado de cuestiones positivas y de amores nuevos.

Déjate de cosas e invierte en tu producción personal, algunas veces te quejas porque no pescas ni un resfriado, pero no haces nada por procurarte y verte bien; "Embarazo dentro de la familia y un cambio inesperado en la cuestión de los trabajos o dinero. No descuides a una amistad, ya que estás a muy poco de perderla".

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, el amor no llega solo, tienes que escoger con quien crearlo y alimentarlo. Prepárate porque el mes de enero vendrá cargado de cuestiones bastante positivas.

No te sientas mal y ten presente que la vida pone todo en el camino que deben de seguir; "Cambia tu manera de pensar y sé más positivo con la vida, no te reproches errores ni te culpes de cosas y responsabilidades que no son tuyas".

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si ya tienes una relación es posible que entres en una etapa de muchas inseguridades y celos que podrían desestabilizar la relación, aprendan a comunicarse más, ya que es la base de que la relación mejore.

23 de diciembre, día de cambios, de analizar qué es lo que quieres de la vida y hacia dónde vas para ser feliz. Amor del pasado retorna, pero deberás de ser inteligente para no caer en los mismos juegos; "Te ha costado mostrar tus sentimientos y eso se debe a que ya no crees mucho en al amor y te da terror enamorarte y que terminen fallándote, deja ya esas tonterías en el pasado y aprende de las caídas que se te presenten en la vida, date la oportunidad de conocer personas, de enamorarte y si algo no funciona al menos disfrutaste el momento y siempre vendrá algo mejor".

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hay posibilidades de cambios en cuestiones de trabajo, podría llegar un nuevo nombramiento. Navidad vendrá cargada de cuestiones positivas, aprovéchalas y agradece por lo que eres y tienes.

Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables así que no te martirices por alguien que se fue y no quiso seguir a tu lado; "Si estás soltero o soltera es momento de darte una oportunidad de conocer nuevas personas".

SIGUE LEYENDO

¿Cómo le irá a Cáncer en 2023?: predicciones para el amor, salud y dinero

4 signos zodiacales que van a fracasar durante Mercurio en máxima elongación de diciembre

No hacen nada: 3 signos zodiacales que destacan por ser los más flojos