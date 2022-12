Qatar 2022: las mejores fotos de los últimos partidos de la Fase de Grupos del Mundial

La jornada 3 terminó con sorpresas para los grupos H y G de Qatar 2022. Es por eso que hoy te traemos las mejores fotos de los equipos que clasificaron y quedaron eliminados.

No le alcanzó a Uruguay

Con las manos en la cabeza, tapándose, sin querer creer lo que había pasado, recibió Luis Suárez, en el banquillo, sustituido minutos antes, el gol de Corea del Sur que eliminó a Uruguay en el último Mundial del mejor goleador celeste de todos los tiempos, cuyo llanto, en la soledad, cuando el fracaso se consumó, pertenece ya a la historia de Qatar 2022, entre la indignación con el árbitro de Edinson Cavani.

Foto: EFE.

Luis Suárez fue la imagen que plasmó la desolación de Uruguay. La de Diego Alonso, agitando los brazos cuando el tiempo se escapaba, ya con el tanto al borde del final de Corea del Sur ante Portugal, aún con una decena de minutos por delante para su equipo ante Ghana en el estadio Al Janoub, fue la de la incredulidad y la impotencia ante un destino severo, pero perceptible cuando empatas a nada primero y luego pierde contra Portugal.

Foto: EFE.

La instantánea de Cavani es la de la indignación. A todo correr, a por el árbitro, el alemán Daniel Siebert, con el que discutió de forma acalorada, señalándolo, insistiéndole en dos penas máximas que no apreció (y quizá no acertó a decretar), al menos la primera sobre Darwin Núñez, que pareció muy clara (antes del gol que lo eliminó de Corea y que habría supuesto su clasificación), más que la segunda sobre Cavani, que también lo aparentó.

Foto: EFE.

Corea del Sur venció y se calificó

El delantero surcoreano Son Heung-min aseguró que por "momentos como este gusta jugar al fútbol", tras haber logrado la clasificación para octavos de final del Mundial de Qatar, al tiempo que señaló que "ahora los objetivos son más elevados".

Foto: EFE.

"Ha sido un partido increíble, no merecíamos perder. Estoy feliz, son estas emociones las que te hacen amar el fútbol, un deporte fantástico en el que pequeños equipos pueden ganar a otros más grandes", dijo el futbolista tras derrotar a Portugal 2-1 y pasar a octavos.

Foto: EFE.

"Estoy orgulloso de mis compañeros, lloro de alegría, hemos esperado este momento durante muchos años, pero teníamos fe. He tenido momentos en los que no podía dar lo mejor de mí mismo y mis compañeros me ayudaron", destacó.

Foto: EFE.

Camerún derrotó al cuadro "B" de Brasil

Vincent Aboubakar marcó el gol que hizo caer a Brasil (1-0) en el segundo minuto del tiempo extra de la segunda mitad, pero fue con sabor amargo ya que, a pesar de la efusiva celebración, Camerún fue eliminada del Mundial de Catar en la fase de grupos.

Foto: EFE.

Un resultado que, sin embargo, le sirvió a Brasil para clasificarse como primera del Grupo H y se enfrentará a Corea del Sur en octavos el próximo lunes.

Foto: EFE.

Pese a la alegría en las gradas, ese gol no sirvió para que Camerún avanzara. La victoria suiza en el otro encuentro los mató. Eso sí, metió miedo a una Brasil que, de haber habido un gol más de Suiza, hubiera pasado como segunda de grupo.

Foto: EFE.

Suiza remontó y se impuso

Suiza se impuso a Serbia (3-2) y se situó por tercera edición consecutiva en los octavos de final de Qatar 2022, como segundo del Grupo H que le enfrentará a la selección de Portugal.

Foto: EFE.

El equipo helvético, al que le bastaba el empate para conseguir su objetivo, abrió el marcador a los veinte minutos con un tanto de Xherdan Shaqiri pero Serbia respondió y dio la vuelta a la situación con los tantos de Aleksandar Mitrovic en el 27 y de Dusan Vlahovic en el 37.

Foto: EFE.

Sin embargo, al borde del descanso, Breel Embolo logró igualar el choque que se desequilibró al inicio de la segunda mitad con el gol de Remo Freuler. Suiza logró la clasificación como segunda y Serbia quedó eliminada

Foto: EFE.

