Horóscopos: Estos signos van a quedarse solteros el domingo 18 de diciembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Te enviarán un mensaje el día de hoy con un requerimiento sobre algo que solicitaste hace días, pero probablemente debas hacer gastos imprevistos en este tema, piénsalo bien antes de aceptar firmar algún contrato. Tienes muchas puertas abiertas para ti en este momento, el problema es que quizás no las estés viendo, lo que te impide dar el paso, debes comenzar a abrir los ojos.

Así como un águila busca a su presa desde las alturas, debes tú también poder ver desde lejos lo que te conviene hacer en este momento e ir por ello sin dudas ni temores. Un momento de amor se dará con una persona que lleva un tiempo en tu vida, es probable que el día de hoy se fortalezca el amor y el interés que tienes por esa persona especial que te ha cautivado, será una excelente jornada para ambos.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Quienes aún no hayan conocido a alguien especial, tienen la posibilidad de conocer gente nueva en una reunión informal de amigos o en una salida por la ciudad que podría ocurrir durante la jornada, no dejes de aceptar la invitación de alguien que quieres mucho.

No es momento de jugar, ni tampoco de divertirte en demasía, es un día para hacer esfuerzo y sacrificios importantes con lo que tienes que realizar como trabajo y también para poner un poco más de empeño en la relación de pareja que has estado llevando hace algún tiempo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Debes comenzar a dormir un poco más temprano de lo que estás acostumbrado, el cuerpo puede estar necesitando las horas correspondientes de descanso. Estás en un excelente momento para comenzar a creer mucho más en ti mismo y en tus capacidades, es mejor que siempre te mantengas de una forma humilde, no intentando ser de alguna forma alguien que no eres por dentro.

Tiempos de cambio se avecinan y debes prestar atención, ya que no te querrás quedar abajo y ser consumido por el vacío y la desesperanza. Un momento privado entre tú y tu pareja será el punto más alto de la jornada y te enseñará a siempre querer estar bien la persona que tienes a tu lado.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es momento de comenzar a cuidar más de tu cuerpo. Una persona que está sin posibilidad de valerse por sí misma necesita tu asistencia el día de hoy, es probable que estés en eso la mayor parte del día, no dejes de ayudarle, podrías ser una de las pocas personas que se preocupe de ella.

Oportunidades de conocer gente nueva en este día, aprovecha de hacer contactos y no tengas miedo de mostrarte divertido y despreocupado. Usa tu magnetismo natural para atraer el amor, existen muchas personas en el mundo, no te fijes en lo que ya ha acabado, ni tampoco en lo que nunca podrá ser.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si te encuentras en una relación, prepara un panorama entretenido y sorprende a tu ser amado, será un buen momento para recordar viejos tiempos y volver a enamorarse. No será un momento incómodo el que vivirás con alguien que podría manifestarte tu interés en tener algo más formal contigo.

Estás en el momento para volver a amar y no debes dar marcha atrás, no olvides que el amor está hecho para todos y que no puedes temer a amar, es una parte fundamental de la vida, no cierres tu corazón al amor, una persona podría llegar hoy y si no estás con los ojos bien abiertos, es probable que no le veas o no le tomes atención.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dudes en mantener a tus amigos cerca de ti, son buenas personas que te han apoyado durante bastante tiempo y lo seguirán haciendo en el tiempo mientras tengas la capacidad de agradecerles y también entregarles atención y una mano dispuesta a levantar a esas personas cuando se caigan.

Si ese proyecto que tienes entre mano te está quitando el sueño, entonces tienes que comenzar a poner todo de tu parte para que se concrete, de nada sirve que estés pensando en algo que no llevarás nunca a cabo. Estás en una etapa pesimista de tu vida, quizás atravesando por alguna depresión que te está haciendo sentir sin rumbo, no te desanimes, porque tienes la fuerza para salir adelante.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Podrías tener un excelente día con tu pareja, están viendo lo bueno de la vida y sacando lo mejor de cada uno para entregarle al otro, es un buen periodo para volver a quererse como en un principio y para enamorarse mutuamente. Siempre es bueno que enseñes a tus hijos el valor de esforzarse por las cosas que quieren, no les des todo lo que pidan todo el tiempo.

Debes siempre poner todo tu esfuerzo en tu trabajo, al menos así siempre me quedarás como un buen trabajador y recibirás buenas recomendaciones. Un amigo muy cercano estará para apoyarte en un momento difícil que podrías vivir durante el día, no dejes de agradecerle por su apoyo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

El amor tiene que tener tiempos de descanso y también de esparcimiento, ya que estar juntos no siempre significa estar tirados en una cama o en un sillón abrazados, también hay que dar rienda suelta a la imaginación y a la aventura. No te hagas daño reviviendo recuerdos de un amor que ya no existe, revisar cosas antiguas, escuchar viejas canciones o repasar fotos de su vida juntos, podría traer pena a tu corazón en este día, opta por olvidar hasta que estés mejor.

No habías notado a la persona que quiere acercarse a ti, es probable que venga con excelente intenciones para conocerte más y para darte mucho cariño, no esperabas conocer a alguien tan pronto quizás, pero eso no significa que debas cerrarle la puerta si llevas un tiempo soltero.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Para quienes han tenido una pelea con alguien importante durante el último tiempo va dirigido este consejo, recuerda que siempre todos cometeremos errores y si alguien te ha hecho algo que estás dispuesto a perdonar, entonces debes hacerlo sin temer que serás débil por disculparle. Estás dejando de lado tu familia por darle prioridad a otras obligaciones, no tengas reticencias hacia los que te quieren, sabes que los necesitas.

Es probable que tengas una entrega de trabajo el día de hoy y esto haga que tengas que estar un poco más ocupado que de costumbre, también es muy posible que tengas que dejar de dormir por la noche y quedarte hasta muy tarde para terminar lo que tienes que hacer.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Una persona que está pendiente de ti te hará un cumplido muy bueno el día de hoy, no dejes que se pase el momento de comenzar a conocerse mucho más, algo bueno podría salir de ahí. Comienza a tomar más la iniciativa en el amor, recuerda que también tienes poder de decisión dentro de la relación, no esperes que el otro decida todo.

No desees algo que no puedes conseguir en este momento, te llevará a la frustración, es mejor en este periodo ponerse metas claras y que puedas lograr en un corto tiempo, ya vendrán el tiempo de volver a soñar y a desear cosas más grandes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El momento de tener esa conversación sincera con tu pareja ha llegado y no puede esperar más, ciertas situaciones los han distanciado y necesitan hablar sobre ello, no dejes que siga pasando el tiempo sin darle solución a esta problemática que puede estar afectándolos. Debes estar más pendiente de los pasos que estás dando en la vida, no puedes siempre estar pensando en lo que vas a hacer mañana si no ves primero donde estás pisando.

No es una buena idea el estar siempre dependiendo de la comodidad que te presenta el estar viviendo en la casa de tus padres, no dejes que siga pasando el tiempo en esta materia y toma la decisión de volar por ti mismo cuanto antes, si aún no puedes hacerlo por dinero, comienza a ahorrar para hacerlo más adelante.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si estás en etapa de estudios y pasaste por un momento de baja en tus calificaciones, entonces ahora podrías volver a retomar el camino y comenzar a tener mejores resultado, todo esto debido a un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo que te tienes con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible.

No dejes que tus padres otras personas con autoridad para ti te digan lo que debes hacer, recuerda siempre que tienes que tomar tú el control de tu vida y tu camino, cada sendero de vida es personal. Un buen momento para decidir amar y querer a una persona que puede haber llegado a tu vida, no tengas miedo a expresar tus sentimientos y tus emociones más profundas.

Frase del día: "Quien es feliz hará a otros felices" - Cita de Ana Frank