Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 16 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 16 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó! Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha afectado. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te frieguen y al final ser quien más sufre.

Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Cuidado con viajes inesperados en los cuales las cosas puede que no salgan como quieres y deseas. Te llegan noticias de examistades, si estás listo o lista para perdonar errores hazlo, así te sentirás mucho mejor en tu interior. Si tienes pareja es probable que vengan pleitos por dinero o falta de tiempo para la relación, pon las cartas sobre la mesa es momento de hablar sin máscaras con tu peor es nada.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, se viene una perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días por la alimentación que estás llevando. Dale al 100 por ciento en lo que resta del año con cambios y nuevos ciclos que te dejarán grandes cosas en tu vida.

Lazos familiares se fortalecen siempre y cuando lleguen a buenos acuerdos. Comprenderás el porqué de muchas situaciones que estás viviendo. Cuídate mucho de depresiones y tristezas, ya que estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, cuida tus ahorros porque en estas fiestas se te pueden ir de las manos. Ten cuidado con gastar de más o de lo contrario entrarás en una etapa en la que el recurso económico te va a hacer mucha falta.

Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si tienes una relación es momento de consolidarla al paso siguiente ya han caído en la monotonía y en la rutina. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas sobre todo iniciando el 2023. Esa expareja cae en cama y no la estará pasando nada bien, el desinterés de tu parte dejará en evidencia que te vale y ya no es relevante en tu vida.

Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. Es probable que te enteres de una noticia nada buena en el terreno de los sentimientos o en el área laboral. Mejoras en lo laboral y sobre todo en los dineros, date la oportunidad de ahorrar un poco más, pues eso te va a ayudar mucho en un futuro.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, pon mucha atención a tus sueños, ya que te mostrarán cosas que sucederán en un corto plazo. No trates de aparentar algo que no eres, no es necesario hacerlo, quien te quiera bien te querrá con todas tus virtudes y tus defectos y quien no que le busque que no tienes por qué dar explicaciones ni cambiar tu forma de ser por nadie.

Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. Días grises y de tristeza han de llegar, quizás pases momentos muy tristes y te cueste trabajo levantarte, pero en la medida que pasen los días aprenderás grandes lecciones. Una llamada o WhatsApp podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, andarás en modo "no me dejo de nadie", eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean, ya que podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho.

Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida, por el hecho de que desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. Esta navidad vendrá cargada de cuestiones importantes en el amor, trata de hacer las paces con tu pasado para que no te siga afectando tu presente. Si sigues comparado a las personas con tus exparejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que tonterías sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Un sinfín de nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo amor.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptarlas, en ir tras ello que te busca, en esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas.

No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué lo hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar, ya que dará un giro de 180 grados a tu comportamiento.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, debe saber que es momento de aprender del ahora y darle carpetazo al pasado, ve por lo que te haga feliz y despídete de amores baratos que solo te han causado conflictos.

Cuidado con cambios en tu economía trata de no meterte en tandas o préstamos en los cuales vas a salir perdiendo. Debes aprender a desprenderte de todas esas personas que solo constituyen un obstáculo en tu vida. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no es momento de sentirte menos, es momento de darte cuenta el valor que tienes como persona y no ponerte de oferta por nadie.

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece, ya que gracias a esos golpes lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura.

Acuario

Para los ACUARIO, signos nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, eres muy de enamorarte de dos personas a la vez y no saber qué elegir, pon en claro tus sentimientos, recuerda que si sentiste algo por alguien más teniendo pareja, quizás no amabas tanto a quien tenías a tu lado o te faltaba algo en tu relación. Antes de que cierre el año analiza lo que necesitas para ser feliz y tener un poco más de estabilidad en tu vida.

Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. Entras en una etapa de cambios la cual tiene que estar enfocada. Eres una persona con un corazón enorme; sin embargo, existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ten cuidado con mendigar cariño y amor debido a que podrías hacer con tus sentimientos lo que les dé su gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables. Viene un cierre de año mágico en el cual dejas todas las malas experiencias vividas, pero también mucho aprendizaje.

Las llegadas de nuevas personas a tu vida te enseñarán que camino es el más correcto para ti. Si tienes una relación, discusiones por un malentendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia, ya que son los únicos que meterían las manos al fuego por ti.

