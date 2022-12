VIDEO | Mexicanos se visten como qataríes y le pegan tremendo susto a reportero en el Mundial

El Mundial de Qatar ha estado en el foco de los medios, y aunque Selección Mexicana no hay triunfado en el fútbol, los paisanos han protagonizado eventos en las calles de la sede de la Copa del Mundo, desde un hombre paseando con una bocina con el sonido de “Se compran colchones…” hasta organizar el famoso baile de payaso del rodeo para sacar los mejores pasos, siempre divirtiéndose muy a su estilo.

Antes de que comenzarán todos los partidos ya se había previsto ante ciertas medidas que el país anunció para poder continuar con el evento, desde que no se podía tomar fotografía a otras personas, estaba prohibido las caricias entre personas del mismo sexo, no se permitían festejos entre otras cosas que molestó a algunos aficionados. Sin embargo, ante estas circunstancias los mexicanos hicieron de las suyas con un periodista chileno.

Los mexicanos siempre trayendo fiesta Foto: Especial

Antes de comenzar el partido de Argentina contra Polonia un reportero estaba informando sobre los sucesos de cómo se encontraba el ambiente para los aficionados de ambos equipos, pero Enrique Salas, el chileno enviado para informar, se llevó una sorpresa cuando dos hombres vestidos como “jeques” se acercaron a él y le hicieron señas con las manos de que no podía estar ahí, comenzaron a topar la videocamara con la que estaba filmando y fingieron hablar otro idioma.

Asustado el periodista deportivo intentó hablarles en inglés diciendo "we are allowed, está permitido''. We have the right, tenemos el derecho".a los hombres que tenían la palestina en la cabeza, pero ellos instian en no dejarlo hacer su trabajo, fue hasta que todos comenzaron a presenciar el suceso que ellos así que uno de los personajes disfrazado lo tomo de la espalda y miró a la cámara para decirle “Viva México”.

La gente de alrededor miraba sorpresivamente Foto: Especial

Después de quedar pálido el chileno se tornó en risas con ambos mexicanos que decidieron hacer una pequeña broma. El video ha circulado por Tik Tok por el usuario @makarov_6669 donde ha recibido 9 millones de reproducciones y cientos de comentarios donde reían de la simpática acción “México siempre poniendo el ambiente”, “Los árabes de tarás ya iban a intervenir”, “No ganaremos, pero la diversión nadie no las quita”.

SIGUE LEYENDO

Se desborda la pasión tricolor y los aficionados mexicanos dan color en Qatar

VIDEO | La afición mexicana se hace presente en Qatar con canción del "fierro viejo"