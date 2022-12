Científicos hallan un "virus zombie", ¿podría causar una nueva pandemia ?

¿El apocalipsis está cerca? Científicos franceses han desatado el temor a una nueva pandemia tras revivir un "virus zombi" que había quedado atrapado bajo un lago helado en Rusia durante la cifra récord de 50 mil años y se cree que podría ser peligroso, según un nuevo estudio publicado en Science Alert, el cual aún no ha sido revisado por pares, según reportó el diario The New York Post.

La nueva investigación fue dirigida por el microbiólogo Jean-Marie Alempic, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y en ella se indica que el calentamiento global está provocando el deshielo irreversible de vastas franjas de permafrost, el suelo permanentemente congelado que cubre una cuarta parte del hemisferio norte.

El riesgo de una nueva cuarentena es latente. Foto: Especial.

Esto ha tenido el alarmante efecto de "liberar materia orgánica congelada durante hasta un millón de años", incluyendo patógenos potencialmente dañinos. "Una parte de esta materia orgánica consiste también en microbios celulares revividos (procariotas, eucariotas unicelulares), así como en virus que permanecían latentes desde tiempos prehistóricos", escribieron investigadores.

¿Los gobiernos deben prepararse?

El profesor de la Universidad de Aix-Marseille Jean-Michel Claverie, coautor del estudio, advirtió a las autoridades médicas sobre la falta de actualizaciones significativas sobre los virus "vivos" en el permafrost desde los estudios originales de 2014 y 2015. "Esto sugiere erróneamente que tales ocurrencias son raras y que los 'virus zombis' no son una amenaza para la salud pública", concluyeron los expertos.

Recomiendan a las autoridades invertir más en la prevención y análisis. Foto: Especial.

Para estudiar estos organismos que despiertan, los científicos han revivido, quizá paradójicamente, algunos de estos llamados "virus zombis" del permafrost siberiano. El más antiguo apodado Pandoravirus yedoma tenía 48.500 años, una edad récord para un virus congelado que vuelve a un estado en el que tiene el potencial de infectar a otros organismos. Fue descubierto bajo el fondo de un lago en Yukechi Alas, en Yakutia, Rusia.

Más pandemias se avecinan

También postularon que podríamos ver más pandemias al estilo de COVID-19 en el futuro, ya que el permafrost en constante derretimiento sigue liberando virus largamente latentes. "Por tanto, es legítimo reflexionar sobre el riesgo de que antiguas partículas víricas sigan siendo infecciosas y vuelvan a entrar en circulación por el deshielo de antiguas capas de permafrost", escriben.

Los resultados del estudio no son concluyentes. Foto: Especial.

El virus recién descongelado podría ser sólo la punta del iceberg epidemiológico, ya que es probable que haya más virus hibernantes aún por descubrir. Pero se necesitan más investigaciones para determinar el nivel de infectividad de estos virus desconocidos cuando se exponen a la luz, el calor, el oxígeno y otros factores ambientales del exterior.

