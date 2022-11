¡Te dejarán con las ganas!: 3 Signos zodiacales menos fogosos que no te podrán complacer

Los signos zodiacales tienen diferentes personalidades y formas de reaccionar ante situaciones o emociones. La parte sentimental y sensorial muchas veces se rige por la influencia de los astros y planetas que afectan a nuestro signo. La astrología también estudia la sexualidad en las relaciones de pareja y te dice cuáles debes evitar a toda costa.

Ya sea en matrimonio o en un noviazgo, a veces puedes enfrentarte a la falta de deseo de tu pareja o la ausencia de intimidad sexual. De acuerdo con la astrología, según el signo del zodiaco bajo el que hayan nacido, es probable que con el paso del tiempo se vuelvan menos fogosos en la cama.

Y es que, puede que no tengan tanto apetito sexual como antes y puedes sentir que la pasión se está muriendo. Y, aunque puedes seducir a tu pareja y encontrar un equiblirio entre su intimidad, el trabajo y su tiempo libre, también puedes tomar en cuenta quiénes son los hombres que no tendrán tantas ganas como antes.

Los 3 signos zodiacales que debes evitar en la cama

Cáncer

Aunque los hombres de este signo zodiacal suele tener mucha pasión, no tienen mucho apetito sexual. Ellos son afectados por la Luna, por lo que son vulnerables a los cambios de humor y puede que te dejan insatisfecha. Además, suelen ser más sensibles, por lo que la vida en pareja puede afectarlo, pues los hijos, la falta de dinero, la familia o discusiones puede dejarlo sin ganas.

Libra

Los hombres Libra suele darle más importancia a las cuestiones sentimentales de una relación, por lo que el deseo carnal y la sexualidad no es su punto fuerte. Eso sí, no te faltará protección y te dará todo lo que pidas, como regalos, cariños, cosas materiales, pero al final del día no tendrá muchas ganas de dormir juntos, por ello deben aprender a equilibrar su tiempo en pareja del trabajo o la escuela.

Géminis

Finalmente, el signo zodiacal de Géminis es el que menos deseo tiene a la hora de la intimidad con su pareja. Este tipo de hombre suele buscar un vínculo más emocional con su pareja, eso sí, es un marido perfecto, pero no tendrá tanto desenfreno en la cama, su lenguaje del amor puede ser menos físico y eso podría hacerte sentir no deseada. Además, se rige por el planeta Mercurio, por lo que prefiere la comunicación que el contacto físico.