Violencia machista: una influencer de moda fue sacada de un restaurante por lucir un escote

A una influencer le prohibieron cenar en un restaurante de París porque su atuendo tenía "demasiado escote" y se volvió viral cuando publicó en redes sociales su historia. Se trata de Polska Babinks, que tiene casi 700 mil seguidores en TikTok, y se enfrentó al gerente del restaurante después de que se le prohibiera la entrada a cenar en el café parisino de la Bastilla.

En el clip que subió, la tiktoker de belleza y moda junto con sus amigos llamó sexista al gerente, además de que se ve cómo el encargado sostiene que existe un código de vestimenta para entrar: "Pero es usted quien escribe las normas, no lo entiendo", le preguntan. La chica llevaba un conjunto rosa, el top era diminuto y dejaba ver su abdomen y era escotado, además de una minifalda.

El lugar estaba vacío

En el material también se observa cómo el local está casi vacío y Polska trata de convencer al gerente que les deje ingresar, pero él incluso dice “llamen a la policía”. Poco después llega una mujer, cuyo rol en el lugar no está claro, y le explican lo que pasa: "Hay gente que come pero nosotras no tenemos derecho porque enseñamos un poco… Es vergonzoso".

Es influencer de moda. Foto: Especial.

Los medios y sus seguidores se volcaron contra ella

Polska y su amiga Tootatis fueron invitadas a un programa de televisión francés para compartir su experiencia. El presentador Benjamin Castaldi, la columnista Danielle Moreau y el productor Guillaume Genton se solidarizaron con el restaurante y afirmaron que tenía todo el derecho a negarle la entrada.

Esto causó más polémicas, porque incluso mencionaron que no hay feminismo en los reclamos de la chica e incluso la llamaron “estúpida”. Algunos de los seguidores de Polska también se volvieron contra ella y la acusaron de no ser respetuosa con los reglamentos internos del lugar, pero otros acusan que toda la situación es machista y ella tenía todo el derecho de vestir como quisiera.

