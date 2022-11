Horóscopos de Nana Calistar para HOY 20 de noviembre: esto te espera este domingo

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones a todos sus seguidores quienes esperan sus recomendaciones diarias y así poder iniciar este sábado 19 de noviembre con el pie derecho y con la mejor vibra a todos los signos del zodiaco.

La vidente reveló a los 12 horóscopos, cómo les irá con la familia, el amor, en la fortuna y su suerte, donde la mayoría tendrá que hacer uso de la reflexión de lo que está pasando en tu vida, sobre todo en el ámbito sentimental y espiritual.

1. Aries

Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande. Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones la relación. Si tienes una relación discusiones se manifestarán por inconformidades en toma de decisiones. Ten cuidado con un viaje el cual no podría salir como esperas o cancelarse en último momento. No te pongas triste por el pasado ni por el futuro pues eso no existe, la vida tomará su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa ser feliz, quien te quiera te buscará, quien no mándalo a la fregada.

2. Tauro

Dolores musculares a la orden del día ya es momento de ir atendiéndolos. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu pior es nada. Busca a quien te busca y te ayude a mejorar y no a quien solo con reproches te haga sentirte más mal. Se aproxima un evento social o reunión, te la pasarás de lo mejor. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado. Amores de una noche con amistades se ven en puerta.

3. Géminis

Estarás en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. Tu carácter fuerte es bueno en algunas ocasiones para aprender a poner en su lugar a las personas que quieres sobre pasarse contigo. Todo esfuerzo que hagas tendrá su recompensa, y prueba de ello es que eso por lo que has trabajado desde hace mucho empezará a rendir frutos y tener resultados, no te desesperes y espera paciente que la vida comenzará a devolverte con intereses lo que un día te quito. Enfermedades en miembro de tu familia. Rompimiento de relación en una amistad. Si tu relación nomas ya no funciona pues ya no sigas perdiendo tu tiempo ahí y dedícate a otra cosa. Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no le parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti.

4. Cáncer

Si esos amigos nomas te buscan para la fiesta crees tú que realmente son amistades, analiza y quita de tu camino a quien no te aporte nada. Te enteras de rompimiento de relación en miembros de la familia o primos. No permitas que nadie te dañe o haga sentir menos de lo que sabes que eres, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Te buscará un familiar que tienes mucho de no ver. Se aproxima una reunión con familia. Sufriste mucho por tonterías de las personas que te envidian o te hicieron sufrir en el terreno del amor, es momento de demostrarles a ellas y sobre todo a ti que sigues de pie y vas a lograr lo que te propongas. No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo. No permitas que nadie te dañe o haga sentir menos de lo que sabes que eres, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas.

5. Leo

Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado la onda jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra persona tenga la iniciativa. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. No confundas tus sentimientos, si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia. No dudes del cariño de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te hubiera mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor.

6. Virgo

Regresar con exparejas es como vomitar y tragarte el vómito, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas tonterías habiendo tantos nuevos mundos por descubrir. Un negocio en puerta se visualiza con mucho éxito. La responsabilidad para ser feliz está en ti y no en las demás personas, deja de lamentarte por errores pasados y ponte los pantalones para enfrentar los lo que está llegando a tu vida. Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Estarás un tanto tenso o tensa en estos días debido a una situación familiar que se te presentará. Dolores en estomago por colitis o gastritis. Momento de disculparte y empezar de cero para lograr cada uno de tus objetivos..

7. Libra

No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque estarás subiendo de peso en estos días y para el 24 de diciembre vas a andar bien gord@. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado la onda jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra persona tenga la iniciativa. No descuides tanto a tu familia, recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y te sacarán de las broncas échale muchas ganas y trata de pasar más tiempo con ellos y mostrarles tu cariño, a veces te sienten distante. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti. Dolores de espalda y problemas de riñón se visualizan, bájale al café y refresco de cola. Reencuentro con una amistad que tenías chorros de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a sentir de lo mejor.

8. Escorpio

En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia. Extrañarás mucho a familiares lejanos. Amistad te llegará con un chisme. Enfermedades respiratorias se dejarán ver en estos días. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con mucho aprendizaje.

9. Sagitario

Vienen cambios importantes, pon atención en viajes que quieras realizar porque no podrían salir como tu deseas o esperas. Hay oportunidad de emprender un negocio en el cual te va a ir de lo mejor solo no des crédito porque se te va a complicar mucho después recuperar el dinero. Hay cambios de humor en ti que podrían afectar a quienes te rodean, aprende a moldear más tu forma de ser para mejorar en esos aspectos negativos de humor que muchas veces son tu peor enemigo. Una oportunidad de viaje se presenta, pero toma tus precauciones para que todo salga como quieres y deseas sobre todo por las cuestiones de la contingencia que se vive. Ten cuidado con gastar en algo que no ocupas porque podrías pasar por situaciones complicadas económicas en próximas semanas. Vienen días buenos y con ellos recuerdos del pasado que podrían aparecer pero que con el paso de los días te darás cuenta de que no vale la pena seguir recordando lo que ya fue y no tiene remedio.

10. Capricornio

No te permitas volver a fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a joder. No hagas caso a chismes. Confía más en tu pareja y manda a la tostada a quien te estorbe en el logro de tus objetivos. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va a dar donde más te duele. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va a dar donde más te duele.

11. Acuario

Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Los errores que cometas en estos días los pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras solo en hechos. Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te dañan mucho y desvaloran. Un proyecto comenzará a rendir frutos. Viene un viaje y reunión con amistades. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la fregada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la ñonga, no naciste para vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Vienen noticias de un negocio que traes en mente. Dolores musculares a la orden del día. Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu pior es nada.

12. Piscis

Es momento de confiar en ti y en esa capacidad que posees de lograr todo lo que deseas. Ten mucho cuidado con cambios bruscos en tu carácter porque podrías lastimar a quien solo se ha preocupado por ti. Vienen cambios en el trabajo pues habrá mucho estrés que valdrá la pena pues te caerá dinerito extra. Te viene un dinerito extra que te ayudará un chorro en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. Aprende a soltar y mandar a la tostada el pasado, concéntrate en tu futuro. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la daña y va creando una bomba de tiempo. Se compromete una amistad. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás de la fregada pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda, es una persona de tu pasado de otras tierras a quien dañaste y lastimaste y quien sin embargo hoy te recuerda más que nunca y vigila tus pasos.

