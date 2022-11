VIDEO | Buen Fin 2022: compra pantalla nueva, la guarda en su cajuela y llega estrellada

No cabe duda que las compras del Buen Fin son las que más aprovechan los mexicanos, sobre todo para comprar aparatos como televisiones, estéreos y computadoras. Por eso es que algunos clientes deciden adquirir en estas fechas algunos de los productos que les son necesarios, el problema es que en ocasiones los electrodomésticos suelen ser un problema para trasladarlos ya que su tamaño impide protegerlos de la manera adecuada.

Desafortunadamente eso le ocurrió a un hombre, quien a través de su cuenta de TikTok decidió tomar las cosas con humor y mediante la plataforma compartió su tragedia. Fue el usuario Israel Lugo (@israel_lugo10) quien posteo un video en el que relata cómo compró una pantalla nueva y llegó estrellada a su casa.

En el cli de apenas unos segundos se puede observar que suben la televisión con todo y caja al asiento trasero de un auto pero no contaban con que eso no sería suficiente para proteger el artículo recién comprado ya que por su tamaño tuvo que colocarse de lado, situación que la perjudicó por completo.

La pantalla quedó totalmente inservible

Durante la grabación se escucha el fondo un audio con las palabras: “valió pura ve**… valió pura ve**” mientras enseña que la pantalla HD está completamente estrellada, por lo tanto inservible.

El clip generó miles de reacciones casi 50 mil comentarios y tuvo más de 2 millones de reproducciones, desafortunadamente el usuario desactivó los comentarios, por lo que no fue posible ver qué opinaron los internautas de esta desgracia.

Multicontactos que son un peligro: 5 marcas que pueden quemar tus aparatos eléctricos

Durante las compras de este Buen Fin 2022 no olvides que las extensiones eléctricas y las barras multicontacto son útiles cuando un contacto no queda cerca del aparato que se desea conectar o bien, no es suficiente para conectar más de dos aparatos al mismo tiempo, esto puede generar que al comprar una extensión o multicontacto corrientes de mala calidad dañes o quemes tus aparatos electrónicos. Un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detall�� que productos son de mala calidad y considera que no se debería comprar.

¡Ten cuidado! 5 marcas de extensiones y multicontactos corrientes

Adir.

Daimax.

Home Line Hogar.

Osmi.

Sanelec.

El estudio de la Profeco analizó decenas de extensiones y multicontactos que están en vitrinas de tiendas de autoservicio a mano de cualquier consumidor y si no son bien verificadas pueden afectar tus electrodomésticos permanentemente. La Profeco explicó que sobrepasar la cantidad de corriente eléctrica que una extensión o una barra multicontacto permiten utilizar puede provocar un corto circuito, existiendo el riesgo de un incendio. Al tratarse de aparatos que conducen corrientes eléctricas de magnitud considerable, es importante que las extensiones y las barras multicontacto cumplan con todas las pruebas de seguridad, de no ser así te ponen en riesgo a ti y a tu familia.

SIGUE LEYENDO

Buen Fin y el Mundial de Qatar 2022 serán aprovechados por los criminales para cometer delitos digitales

Pantallas baratas: cuáles son las mejores para comprar este Buen Fin 2022, según Profeco

Estas son las recomendaciones que emite la Profeco para realizar tus compras.