Croquetas de gato: 5 marcas que mienten con sus ingredientes según Profeco

Los gatos son de las mascotas más queridas en México, por lo que su salud y bienestar es importante, la manera de cuidar estos aspectos desde lo más básico es desde su alimentación, por lo que debes saber cuáles son las croquetas que no le deberías comprar a tu “michi” de acuerdo con un análisis publicado en la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en julio de este año.

La Profeco especifica que existen organismos internacionales dedicados a investigar los nutrientes requeridos en la alimentación de los gatos, como el Consejo Nacional de Investigación y la Asociación Americana de Funcionarios de Control de Alimentos, las cuales han determinado que la calidad en aspectos como la digestibilidad y los procesos de creación debe ser muy alta para así nutrir de la mejor manera a los gatos.

¿De qué están hechas las croquetas?

Cereales (maíz, avena, arroz y trigo)

Vitaminas (A, D, E, K, Colina, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12)

Aminoácidos (Glicina, Metionina, Taurina, Tironina)

Minerales (Selenio Magnesio Sodio Itrio Hierro Calcio Manganeso Cobre Fósforo Zinc

Harinas cárnicas (Harina de pollo, harina de carne de cerdo y hueso, harina de carnes de res y hueso, harina de menudencias de pollo, harina de pescado, harina de salmón)

Otros ingredientes (Aceites y grasas animales, chícharo y zanahoria, pulpa de remolacha y harina de algas)

5 marcas que no deberías comprar:

Grancat, debido a que tergiversa la información, ya que no cumple con el contenido mínimo de proteína declarada, lo cual puede infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NUPEC SUPER PREMIUM FELINO ADULTINDOOR, ya que no es veraz en su publicidad, debido a que no demuestra técnicamente el término "MANEJO DE ESTRÉS" por lo que incumple el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Kitekat, debido a que presenta imágenes ilustrativas que no reflejan la realidad de sus ingredientes cárnicos, ya que en lugar de estos usan harinas.

Purina Cat chow, uno de los más conocidos en el mercado, pero al igual que el producto anterior, usa ilustraciones que no corresponden a sus ingredientes originales.

Purina One, si bien no incumple con las cantidades en el listado de sus ingredientes sí se promociona con imágenes que no corresponden a su composición.

¿Cómo se hacen las croquetas?

“Se mezclan todos los ingredientes para formar una masa que se cuece a alta presión, a temperaturas de 80 C a 200 C y en un periodo de 10 segundos a 4 minutos y medio. La masa se mueve rápidamente a través de la extrusora y se mezcla a medida que avanza… Cuando sale se le da la forma al producto blando y un cuchillo giratorio corta al tamaño deseado. Las croquetas se secan con aire caliente”, se detalla en la Revista del consumidor.

Eso sí, la Profeco señala que todos los alimentos analizados y señalados en esta nota cumplen con las recomendaciones de la Asociación Americana de Oficiales Controladores de la Alimentación, que establece los requerimientos nutricionales mínimos que el alimento debe tener.

