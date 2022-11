José Ramón Fernández revela la penosa razón por la que Chicharito se quedó sin Mundial: "Metió dos prostitutas"

A unos días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Selección de México tenga su primer enfrentamiento ante Polonia. En este contexto, el periodista José Ramón Fernández reveló la razón por la que Javier "Chicharito" Hernández fue aislado del conjunto tricolor.

En entrevista con la Revista Proceso, el comentarista de ESPN dijo que el excanterano de las Chivas del Guadalajara fue separado del plantel debido a que ingresó a dos trabajadoras sexuales durante un viaje a Nueva York y San Antonio, Estados Unidos, donde la selección se concentró.

"Chicharito pues, textual, nos confesó el "Tata", ¿Qué pasó con Chicharito?, metió dos prostitutas en un viaje de Nueva York y San Antonio, y se acabó, el grupo lo rechazó, porque comprometió a los futbolistas con sus esposas", declaró Fernández

Javier Hernández es el máximo anotador de la selección mexicana

Foto: Especial

Para el periodista mexicano, Javier Hernández provocó que los jugadores pelearan con sus esposas, y "hubo un grupo que se opuso inmediatamente a eso, Chicharito no pidió perdón a tiempo".

De acuerdo con el analista deportivo, Gerardo Martino habló con Javier Hernández, pero él negó todo. "El chico que se encargó de mover todo el asunto, que trabajaba en la FMF fue despedido. Hoy trabaja para FIFA", agregó.

"Chicharito trató de taparlo todo con sus goles, pero no funcionó. Todo pasó cuando estaba en proceso de divorcio con su esposa australiana (Sara Kohan)", concluyó

Otra polémica de Chicharito

En agosto pasado, el futbolista Javier "Chicharito" Hernández nuevamente se posicionó en el centro de los reflectores; en esta ocasión, el delantero del Galaxy causó una fuerte polémica luego de negarle un autógrafo a un niño.

Los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana, luego de la derrota del Galaxy ante FC Dallas en La Major League Soccer. En dicho encuentro donde el mexicano jugó durante todo el partido y no pudo anotar un gol.

Luego de su derrota, el delantero fue visto cerca del camión donde se transportaba su equipo. De inmediato sus fanáticos se acercaron para saludarlo. Entre los fans del futbolista apareció un niño, quien se acercó a Javier Hernández para tomarse una foto y pedirle que le diera su autógrafo.

Pese a la euforia del menor, "Chicharito" se disculpó y dijo que no firmaría autógrafos y no quería posar para fotografías con sus fans. Posteriormente, el delantero caminó unos pasos adelante y dejó que otros fanáticos le tomaran fotos, pero insistió en que no firmaría autógrafos o posaría para selfies.

Tras lo sucedido, diversos internautas compartieron el video y se manifestaron en contra de la actitud del delantero. "Que déspota y payaso este tipo, vergüenza que sea de Guadalajara … despreciar a un niño qué le pasó al tipejo, pero no me debería extrañar su actitud, si a sus hijos no los pela q se puede esperar!!! Seguro le echará la culpa al COVID. Para q escojan mejor a sus ídolos … por q cada vez son peores … que su coach de vida no le dice que debe tratar bien a los niños, a sus fans", escribió @chamonic3, usuaria de Instagram que originalmente compartió el clip.

