Son irresistibles: Ellos son los signos zodiacales que tienen más pretendientes

Quizá te has preguntado por qué no se te acerca ni una mosca, comparada con personas que no mueven ni un dedo y tienen pretendientes de a montón y hasta se dan el lujo de escoger quién será el mejor prospecto. Bien, la astrología tiene esa y muchas de las respuestas, donde algunos signos del zodiaco suelen tener más oportunidades que otros.

Sin duda, hay horóscopos que con solo llegar y plantarse en un lugar captan las miradas de todos, y no precisamente por ser atractivos físicamente, sino porque tienen ese "algo" que los hace irresistibles.

Algunos signos son irresistibles ante sus encantos Foto: Pexels

Ya sea para tener una cita o para emparejarse, estos signos zodiacales no tienen problemas ser cortejar o ser cortejados por esa persona especial comparados con los que batallan incasablemente porque alguien acepte siquiera un café.

¿Quiénes son los signos con más pretendientes?

A continuación, te presentamos a los signos que tienen una larga lista de pretendientes que están listos para aceptar una salida a comer, o por algo de beber, aunque fallen en la cita, ya tienen en mente con quién salir después.

1. Libra

Las personas nacidas bajo el signo de LIBRA, tiene la característica de no ser prejuiciosos, es decir, que se toman el tiempo para conocerte bien y no están buscando esos defectos, sino la mejor versión de ti. Por ello, el signo gobernado por Venus, tiene una esencia atractiva que inmediatamente despierta el interés de quien sea, el cual, es el signo más sociable que hay en el zodiaco, además, de que a la gente le fascina platicar con ellos por lo que no te sorprenda que la gente se acerque.

Te enamorarás de su plática tan profunda Foto: Pexels

2. Leo

Aquellos que tienen son del signo LEO, roban las miradas de todos en cualquier lugar, lo que es fácil enamorarse de su personalidad tan intrigante. Sin duda, con su brillo y liderazgo atraen como imán a las personas que están con ellos, y muchos tienen la sensación de seguridad a su lado. Si llegas a conocer bien al signo del león, detrás de esa persona que creíste "chocante" existe un ser humano apasionado y generoso, lo hace de este signo de alguien irresistible.

Querrás hacerlo todo en la primera cita Foto: Pexels

3. Piscis

Los nacidos bajo el signo de PISCIS, se caracteriza por ser bondadoso, romántico, creativo, compasivo y empático, cualidades que cualquiera puede notar a kilómetros. El horóscopo de los peces en el agua tienen esa capacidad de sacar lo mejor de una persona.

Además, es un signo muy original y con un encanto avasallador, no físicamente hablando, sino por su personalidad de ensueño. Este signo dejará una huella en ti cuando llegas a conocerlo bien y por algún motivo, no saldrá de tu cabeza en todo el día.

Son divertidos a más no poder, jamás te aburrirá Foto: Pexels

4. Virgo

Por último, pero no menos importante, están las personas nacidas bajo el signo de VIRGO, quienes son personas demasiado honestas y no podrás dejar de pensar en ellos, esto debido a que son seres sumamente románticos, lo que es un atractivo que poseen sin decir una sola palabra. Estas personas jamás te defraudarán, sin importar que tan grande o pequeña sea la promesa, cualidad que lo hace una persona tentadora.

Cualquier cita con ellos será toda una aventura Foto: Pexels

