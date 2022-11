La miseria la llevó a abrir su OnlyFans, ahora gana casi 2 millones de pesos al mes

La pandemia de Covid-19 orilló a millones de personas a perder su empleo o a caer en una precariedad económica de la cual les fue difícil salir, sin embargo, entre esas historias destaca la de una joven que rodeada de miseria, según sus palabras, y desesperanza decidió dar un paso más allá de lo que alguna vez había imaginado y se motivó a abrir su cuenta en OnlyFans para poder generar algunos ingresos. Tiempo después, tal parece que esa fue la mejor decisión que pudo haber tomado ya que ahora puede presumir de haber pasado en unos meses de la pobreza a ser millonaria.

Y todo gracias a la famosa plataforma de contenido para adultos, la cual le ha dejado ingresos por casi dos millones de pesos mexicanos al mes (90 mil dólares mensuales). Se trata de Nevvy Cakes quien en un abrir y cerrar de ojos pasó de no tener siquiera un hogar propio a presumir de millonarios ingresos gracias a que decidió comenzar a vender contenido en OnlyFans, desde fotos hasta videos. desde la comodidad de su hogar, lo que le cambiado la vida por completo.

Su historia atrajo la atención de "The Daily Beast" y fue entrevistada para que pudiera contar cómo una chica pasó de vivir años en la pobreza, y sufrir grandes limitaciones, a ser una exitosa vendedora de contenido para adultos. Todo comenzó a sus 21 años cuando experimentaba serios problemas económicos y esta necesidad la condujo a iniciar su propia cuenta en la plataforma, en donde miles de usuarios han adquirido la membresía mensual atraídos por las poses sexis de la mujer.

Pasó de ser pobre a millonaria en un abrir y cerrar de ojos

Nevvy Cakes contó a "The Daily Beast" cómo fue su dura adolescencia: “Estaba sin hogar en Jacksonville, Florida, donde me crié y crecí. Hasta los 12 años me crió mi mamá y luego mi abuela. Mi madre era abusiva y luego dormíamos sofá tras sofá, cuando yo era más joven”, relató. Esto la llevó a no tener la oportunidad de llevar una adolescencia normal, contó, y cuando inició la pandemia de Covid-19 las cosas se pusieron aún peor de lo que estaban.

La joven pasó por penurias económicas antes de triunfar en OnlyFans. FOTO: Instagram

En un momento de desesperación decidió abrir su cuenta de OnlyFans y empezar a darle un giro a su vida: “La pandemia estaba a punto de ocurrir y me estaban saliendo quistes muy malos en los ovarios. Realmente ya no podía trabajar. No podía levantarme de la cama la mayoría de los días", explicó durante la entrevista.

Fue entonces que "una chica vino a mi trabajo hace un tiempo y me dijo: ‘Eres demasiado bonita para trabajar aquí. Prueba OnlyFans’. Ni siquiera sabía qué era eso”, aseguró. Sin embargo, estas palabras la motivaron a hacerlo y se decidió a dejar su empleo para enfocarse en vender su propio contenido para adultos. Aún recuerda cómo la chica le platicó que ella ganaba hasta 15 mil dólares al mes en su cuenta de OnlyFans.

Nevvy dejó su trabajo para poder probar suerte con la venta de su propio contenido. FOTO: Instagram

Cuando comenzó a incursionar en la plataforma, apareció un hombre que la quiso convencer de trabajar en una red de tráfico sexual, no obstante, no cayó en la trampa e ignoró su propuesta. Nevvy contó cómo desde su cuenta de Snapchat muchos usuarios le pedían fotos desnuda, momento en el que se decidió a migrar a una plataforma especializada en venta de contenido para adultos.

“Mientras esto sucedía, tenía un Snapchat y estos tipos seguían pidiéndome desnudos, y dije: ‘Está bien, ¿sabes qué? Cinco dólares por una foto de mis senos’. Él me envió el dinero. Envié la imagen con emojis en mis pechos. Dije, si quieres ver sin emojis, envíame $50, y él me los mandó. En ese momento, tenía como 20 dólares en mi cuenta bancaria”, contó acerca de su primera experiencia vendiendo su contenido.

A unos meses de haber tomado esa decisión, hoy Nevvy Cakes puede presumir de contar con cientos de suscriptores que le generan ganancias por más de 90 mil dólares mensuales, casi dos millones de pesos mexicanos, por lo que su vida ha dado un giro de 180 grados y ahora puede presumir de haberse convertido en millonaria tras tomar la decisión de incursionar en OnlyFans.

