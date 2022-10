Una joven modelo abre su cuenta en OnlyFans para evitar la crisis económica

Una modelo de Reino Unido decidió comenzar una carrera en OnlyFans luego de que la crisis económica le afectara y a sus seguidores le ha encantado la decisión. La también influencer Chloe Sheldrake aseguró que luego de que sus fans se lo pidieran por meses aceptó y en marzo se creó su perfil, pero la única razón por lo que lo hizo fue por el dinero.

"Leía artículos sobre gente que ganaba mucho dinero con ella y me dije: 'Sería una tontería no hacerlo yo misma', así que lo intenté… ¡Además, el contenido que publico se adapta perfectamente! Me encanta que puedas hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y es increíble que no haya una hora concreta a la que tengas que levantarte, me encantan mis descansos", aseguró la chica, en una entrevista para el diario inglés Daily Star.

Ha resuelto sus problemas de dinero

Al principio, la joven de 22 años ganó 22 mil pesos en un par de días, pero ahora sus ingresos fluctúan. "Hay que seguir publicando contenidos para ganar más y más fans… Quiero construir y quizás algún día crear contenido con otras chicas de OnlyFans. Sería genial, ya que sé que mucha gente me lo ha pedido mucho y hará que mi contenido sea más interesante", comentó.

El tipo de contenido más popular entre los seguidores de Chloe son sus fotos en topless y aunque algunos piensan que no trabaja duro, ella asegura que emplea muchas horas para que sus contenidos sean perfectos. "La gente podría pensar que no lo es, pero en realidad es difícil conseguir la iluminación de la foto, el fondo y la forma en que te paras, viene con tantas cosas", compartió.

Su cuenta está creciendo

Chloe mencionó que escucha habitualmente lo que quieren sus fans y parece que éstos aprecian su trabajo. A lo largo de este tiempo su dedicación le ha hecho ganar 30 mil seguidores en Instagram y espera que con el paso de los meses crezca más, para poder tener una vida mejor.

