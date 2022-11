Una joven maestra deja de dar clases para volverse rica en OnlyFans y lo logra sus 27 años

Una joven de Reino Unido recientemente abandonó su trabajo como maestra de primaria para comenzar a vender contenido en OnlyFans y se volvió viral por su “polémica” decisión. Se trata de Beth Cowan quien aseguró que ahora tiene mayor libertad financiera, pero no todo es perfecto, porque algunos de sus suscriptores le han hecho peticiones muy extrañas.

Mencionó que uno de ellos le rogó que no se depilara las axilas, mientras que otro tipo sólo quería ver un clip de ella en un entrenamiento. La ex asistente de enseñanza primaria comenzó a incursionar como modelo desde hace cinco años, pero durante los últimos 12 meses ha estado trabajando en OnlyFans.

Espera crecer en la plataforma. Foto: Especial.

"Creo que la petición de las axilas fue la más fácil que he tenido. Fueron como 4 mil 500 pesos, también me preguntaron por el vello de los dedos de los pies. Sólo quería una foto con el brazo levantado, eso era literalmente todo... y también un primer plano del vello real. Otra persona me pagó la misma cantidad por un vídeo rápido de mí en mis cosas del gimnasio, simplemente haciendo deadlifts. Fue genial", detalló.

Lo hizo por cuestiones de fuerza mayor

La joven de 27 años solía ayudar a dar clases a niños de siete y ocho años, un trabajo que describió como encantador, pero lo abandonó cuando su padre sufrió una grave lesión y para aportar a la economía familiar comenzó como modelo en topless para el tabloide inglés Daily Star y finalmente en OnlyFans.

Le gustaba su trabajo, pero no ganaba lo suficiente. Foto: Especial.

No le importa lo que digan de ella

También dijo que lo más difícil era atraer a los suscriptores, aunque cree que otras mujeres jóvenes deberían apuntarse también si sus trabajos tradicionales no les satisfacen lo suficiente. Sostiene que a ella no le importa mucho lo que dirá la gente, "depende de cuáles sean tus prioridades. No me importa lo que piensen los demás y nunca me ha importado", comentó en una entrevista para el Daily Star.

"No puedes basarte en lo que piensa la gente. Si estás luchando de 9 a 5 y eres infeliz, no puedes permitirte el lujo de preocuparte por lo que digan los demás”, concluyó Beth, quien en la actualidad tiene 16 mil seguidores en Instagram.

