Horóscopos: El amor tocará a la puerta de estos signos el domingo 9 de octubre

Aries (21 marzo-20 abril)

Especial podrá ser un punto muy alto durante el día, recuerda que siempre puedes encontrar alegría con la gente que compartes, sobre todo si gustas de una persona en particular.

Muchas personas tienen miedo a entregarse nuevamente después de haber sufrido una desilusión amorosa, esto es algo muy normal y le sucede a casi todo el mundo, por lo que si estás en esta situación actualmente, no debes sentirte mal, espera a sentirte preparado para enfrentar nuevamente el desafío que implica el enamorarse nuevamente, no es una tarea fácil y lo sabes.

Tauro (21 abril-21 mayo)

El amor está tocando a tu puerta, solo debes comenzar a verle y darle la oportunidad de hacer su gran entrada a tu vida. Es muy probable que te estés viendo enfrentando una difícil situación en tu vida, pero te estés dando cuenta que has adquirido una fuerza muy buena para poder pasar por todo lo malo que te pueda pasar sin salir con tantas heridas de ello.

Esto significa que estás entrando en una madurez que pocos logran obtener de forma completa, estar en esta etapa de plenitud no solo tiene muchos beneficios, sino que también conlleva algunos compromisos que debes hacer, ya que debes ayudar a otros a abrirse y a creer en la posibilidad de siempre mejorar su vida.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No tengas miedo a mostrar tus sentimientos hacia esa persona especial que te ha cautivado, se trata de alguien muy especial que podrías estar presente en tu vida mucho más de lo que piensas en este momento. Es probable que te veas enfrentado a una separación reciente, por lo que el día de hoy se proyecta algunas tristezas con respecto a esto.

Debes comenzar a entender que esto es algo común que le ocurre a muchas parejas y que las cosas terminan porque ya no se puede resistir más con los problemas que se generan en la vida en común, es preferible eso a vivir infeliz al lado de alguien que ya no amas lo suficiente.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Gran para los nacidos bajo Cáncer, es hora de comenzar a sonreír y a alegrarse por el camino que han escogido. En el trabajo tienes la oportunidad de ser muy feliz, solo si te lo propones. Un momento muy bello con la pareja será algo que te hará muy feliz el día de hoy, ya que podrías darte cuenta de todo el apoyo que tiene esa persona para darte cuando pasas por un mal momento.

No estás viviendo suficientes cambios en tu vida, es probable que haya una actitud que tengas que no va acorde a tu edad, ni tampoco al periodo que estás viviendo, si te has dado cuenta de algo, entonces debes comenzar a tomar más acción sobre ello.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo tiene mucha experiencia en resolver problemas y hoy no será la excepción. Si tu relación de pareja por el contrario se encuentra perfectamente bien, entonces debes comenzar a tomar atención a las señales que te está enviando, es probable que no hayas visto que hay cosas que no le agradan mucho de lo que haces.

Comienzas a comprender mejor el medio donde te rodeas, por lo que es probable que seas capaz de enfrentar una excelente jornada en el trabajo, no tengas miedo a mostrar todas tus habilidades el día de hoy, ya que hay muchos que esperan que lo hagas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes de pensar en esa persona que te gusta, ya que es muy probable que esté sintiendo lo mismo que tú, debes hacer más cosas para verle y para poder acercarte. Estás mostrando una cobardía muy extraña en ti sobre un asunto que necesita que seas más valiente.

No dejes que se te escape la posibilidad de volver a amar, es probable que necesites tomar valor para sortear una situación importante que se dará en tu vida sentimental, por lo que si la persona que estabas conociendo ya no quiere saber de ti, entonces no tienes mucho más que hacer, es probable que se haya aburrido de que no le prestes atención o que no te la hayas jugado por estar a su lado, mira hacia otra parte.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Un momento de sinceridad se vivirá con una persona muy querida para ti, es probable que te cuente una experiencia personal que no te ha revelado hasta el día de hoy.

No dejes que te juegue una mala pasada la vida en este sentido, debes siempre tratar de estar bien y de ser abierto con las personas que te rodean, aislarte es una de las peores cosas que puedes hacer cuando tienes un problema. Es momento de tomar mucho más valor y aprecio por tus ideas, recuerda que no todo el mundo puede tener la misma imaginación que tú tienes.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Es un buen día para comenzar a hace cambios positivos en tu forma de ver el mundo. No puedes siempre estar con el ceño fruncido por todo lo que te ha sucedido últimamente, debes también comenzar a sonreír un poco más.

No es bueno que dejes pasar siempre la oportunidad de conocer a alguien porque le has encontrado defectos que solo tú puedes ver, ya que estás siendo demasiado exigente con las personas, debes darte la oportunidad de conocer a alguien de verdad y sin prejuicios.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un malestar estomacal podría arruinar una salida que tenías planeada para el día de hoy, por lo que es mejor que te cuides de las comidas muy condimentadas o con lo que sea que vayas a consumir, procura que todo esté sano y limpio.

Un momento muy bueno con la persona que estás viviendo se dará el día de hoy, es probable que se digan algunas cosas que no han tenido la oportunidad de conversar aún. Alguien necesita tu ayuda, pero es probable que te veas un poco sobrepasado con trabajo que tienes un tanto atrasado desde hace algún tiempo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás saliendo de un momento de estrés grande que viviste hace poco tiempo, lo que significa que debes tener unos días para descansar o para hacer lo que más te guste. Es momento de mostrarle al mundo de lo que eres capaz de hacer cuando te lo propones.

En tu trabajo tendrás una tarea un tanto difícil que realizar, pero tendrás todas las armas para hacerle frente, no dejes que esto te impida siempre mostrar todas tus habilidades, es momento de dejar la modestia de lado, necesitas ascender y ésta es la forma de hacerlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un día excelente para el compromiso, es probable que el día de hoy recibas una propuesta importante de alguien que ha estado pensando seriamente en ti, disfruta de lo que te proponga. Alguien importante está buscando un consejo tuyo, pero te has mostrado con poca disposición para ayudarle, recuerda que tienes que tenderles la mano a las personas que quieres, no te arrepentirás nunca de ayudar a otros si lo haces con el corazón.

No estás terminando bien tu trabajo, estás dejando demasiadas cosas inconclusas y las personas que están a tu alrededor han podido notarlo, no dejes que esto te pase la cuenta, es probable que tengas que hacer cambios positivos a tu vida para poder sortear algunas dificultades que has estado teniendo en cuanto a tu trabajo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No es bueno que siempre estés ocultando tus sentimientos a la gente que te quiere, hoy prueba contar a tus amigos lo que sientes con respecto a una situación o a alguna persona en particular.

Un dinero que necesitas podría llegar el día de hoy, lo que te permitirá conseguir algo que estás requiriendo con urgencia, será un momento muy alegre de la jornada. Tienes que abrir más los ojos con respecto a una situación que te está molestando hace un tiempo, puede tratarse de alguien que te ha estado mintiendo y te ha provocado un dolor muy grande, no dejes que esto siga así.



Frase del día: "La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones" - Dalai Lama