El terrorífico requisito para una vacante: "No tener miedo a los muertos"

Los requisitos para los trabajos algunas veces están fuera de los límites de quien desea trabajar en las empresas, sobre todo cuando los reclutadores piden a los postulantes "no tener miedo a los muertos", así como lo lees y es que cuando creíamos que esto no era posible llega esta video para hacernos ver que a veces el mundo laboral es más extraño de lo que parece.

Es común que las compañías decidan cuáles serán los requisitos para sus próximos trabajadores pero nunca antes vimos que una empresa de administración solicitara a los postulantes una rara condición y se trataba de no tenerle miedo a lo paranormal, lo más raro de esto es que el tipo de trabajo no tenía nada qué ver con las labores que debían realizarse.

Fue mediante un TikTok compartido por el usuario Fra Salazar, quien suele hacer este tipo de videos sobre empleos y se hace llamar "El hada de las vacantes" quien compartió un clip sobre un puesto administrativo aparentemente normal cuya oferta ofrecía un sueldo promedio en México de 7 mil pesos, pero fue lo antes mencionado lo que causó pavor a internautas.

Pues de acuerdo con el influencer, se trata de una vacante para el puesto de Encargado de Administración de Ixtlahuaca, en el Estado de México y entre las actividades que realizaría la persona que se quede con el puesto están:

Administrar los egresos e ingresos

Coordinación de procesos de cobranza

Servicio al cliente

Facturación

Coordinación y supervisión de actividades de los recuperadores

No tener miedo a los muertos

Al respecto, el creador de contenidos comentó que esto podría ser probablemente la comprobación de que los fantasmas sí existen porque si no no habría una vacante que ponga como un requisito que los solicitantes no les tengan miedo.

Por su puesto los aspirantes comenzaron a bromear al respecto, argumentaron que el el sueldo que estaba un poco bajo sobre todo cuando debes tener un cierto valor para lidiar con los "muertos".

Mientras que otros cibernautas aseguraron que muy probablemente era un puesto y compañía falsos pues es poco común que alguna compañía seria sea capaz de solicitar a sus trabajadores un requisito como este.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Aterrador: supuesto fantasma empujó con fuerza a una bebé que azotó contra el suelo

Una reportera abre su cuenta de OnlyFans pero ya se hartó de que le pidan desnudos

El impresionante caso de un hombre que "revivió" segundos antes de llegar a la morgue