Una reportera abre su cuenta de OnlyFans pero ya se hartó de que le pidan desnudos

Una reportera de boxeo que abrió una cuenta en OnlyFans ha revelado que no tiene previsto compartir fotos de desnudos en el sitio, a pesar de que los fans la presionan para que lo haga. Michelle Joy Phelps cautivó a sus fans cuando anunció a principios de este año que se uniría a la plataforma, un sitio en el que los creadores de contenido para adultos suelen compartir fotos subidas de tono, pero al poco tiempo comenzó el hostigamiento.

Phelps ya es una respetada periodista de boxeo, y presenta el podcast Behind the Gloves, que ha contado con apariciones de pesos pesados como Tyson Fury y Ricky Hatton. Ahora, en declaraciones para la televisión estadounidense, Phelps puso al día a sus seguidores sobre los progresos de su OnlyFans, y subrayó que había puesto un límite al tipo de contenido que compartirá.

No habrá desnudos

"No hay desnudos, y estoy harta de que la gente me mande mensajes. Ya lo he dicho, nunca les mentí, nunca lo tendrán. Pero, recibirán postales en lencería, bikinis, cosas para hacer ejercicio, cosas así. En primer lugar, mi OnlyFans no ha fallado en absoluto; tengo grandes suscriptores. Creo que mucha gente se sorprende de lo mucho que me comunico con ellos allí. Yo digo: 'sí, de eso se trata, te suscribes y nos mandamos mensajes’”, detalló.

OnlyFans, una salida económica

Contrario a Michelle, hay otras mujeres que decidieron dedicarse completamente a OnlyFans, uno de los casos más sonados es el de la modelo Courtney Tillia, quien tomó la dura decisión de dejar de dar clases para dedicar su tiempo por completo al contenido para adultos de la plataforma y aunque las críticas suelen ser muchas, la maestra se mantiene firme en que no está arrepentida, pues en menos de tres años se hizo rica.

La estrella de Only Fans recientemente contó su historia para tratar de cambiar la imagen que tanto ella como otras mujeres tienen por su nueva forma de trabajo. Incluso, la ex maestra aseguró que se trata de una forma de vida en la que le ha enseñado a sus hijos a no sentir pena, ya que el contenido que comp

