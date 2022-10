Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 24 al 28 de octubre, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para la segunda semana del mes de octubre que va del 10 al 14 de este mes; entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

En el carta del Tarot te salió El Mago que significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva, recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano que no tendrás limites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito también te indica carta del Mago que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral van ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo ,a los Aries que están solteros les va venir un amor del signo de capricornio o Virgo que va ser muy compatible contigo , en cuestiones de salud no dejes para otro lo mas importante así programa tu cita con el medico y hazte un chequeo para que no tengas ninguno problema, tu día de suerte va ser el 15 de septiembre con los números mágicos 01 y 19 tu color el amarrillo fuerte para atraer mas la abundancia.

TAURO

En la carta del tarot te salió El Loco que esto significa que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativa , en cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión, te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja y para los tauro que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de agua que va ser muy compatible contigo , ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral no se da trata de seguir adelante con otro proyecto , tus números de la suerte son 03 y 25 y tu mejor dia el 16 de septiembre con tu color el plata y azul fuerte usalo mas para la abundancia.

GÉMINIS

En la carta del Tarot te salió As de Bastos esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral, a los géminis que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de fuego que va ser muy compatible contigo , ten cuidado con algún problema de salud si eres géminis mujer con la presiona alta y si eres géminis hombre con problemas de garganta así que ve con tu medico , tramitas un crédito para comparar casa o un coche , ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos , realizas pagos de colegiaturas , te llega una demanda legal que la vas poder arreglar de la mejor manera , tu día e suerte va ser el 13 de septiembre con los números 09 y 11 y tu color el azul y blanco.

CÁNCER

En el horóscopo del Tarot te salió la carta La Templanza que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo por eso te recomienda mantenerla calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás, esta carta La Templanza significa que tendrás a crecer mas en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito recuerda que lo mas importante de tu signo es asegurar su patrimonio , te llega un dinero extra por lotería con los números 05 y 31 y tu color de la suerte es el morado y verde y tu mejor dia el 12 de septiembre , seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación va prosperar y si eres cáncer soltero te va llegar alguien del signo de escorpión o acuario que será tu pareja ideal, trata de cambiar tu celular por una mas reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

LEO

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de La Fuerza que significa que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor y empezar ese proyecto que traes en planes que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de prosperidad en tu vida y crecimiento laboral, a los leo que están pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos así trata de no llevar a mas esa situación , te llega un dinero extra por lotería con los números 12 y 17 y tu color el rojo intenso y amarrillo y trata de jugarlo el día viernes para que tu suerte se multiplique , ya no seas tan ostentoso trata de llevar tu vida de lo mas sencillo que eso te va ser grande como persona , te busca un familiar para pedirte un favor , ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito ,mandas arreglar tu coche o le toca el mantenimiento , ya no peles tanto en el trabajo recuerda que eres el rey de la selva pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata e medir todas las situaciones que se presenten , arreglas algún problema legal a tu favor.

VIRGO

En el horóscopos del Tarot te salió la carta de La Torre que te indica que tendrás a resolver cualquier asunto personal que tenias pendiente recuerda que estas en tu época de renacimiento de tu energía cósmica y eso mas hace que tu energía positiva crezca por eso te recomiendo que el día 13 de septiembre pongas una vela de color blanco y pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz como será cumplido rápidamente,, te llega la invitación de salir de viaje o irte a trabajar fueras del país trata de hacerlo que eso te va ayudar a crecer mas económicamente , ten cuidado con los accidentes y trata de ser mas precavido en la calle , compras una computadora para tomar un curso de diseño , no dejes la escuela que eso te va ayudar a estar mejor en el futuro recuerda que vale mas el que sabe mas , tus números de la suerte son 21 y 40 tu color el blanco y verde y tu mejor dia el martes , recibes un regalo que te va gustar mucho y el dia de tu cumpleaños trata de estar con las personas que mas quieres que eso te hara sentir de lo mejor, recibes un dinero por una deuda del pasado.

LIBRA

En el horóscopos del tarot te salió la carta del tarot de La Estrella y eso significa que esta semana de estar con muchas energías encontradas es decir no sabrás que hacer con los problemas que se te presentan por eso debes de analizar siempre más de dos veces lo que vas hacer para que no tengas después sentimientos de culpa por no hacer lo correcto , días de mucho trabajo y ponerse al corriente con tu papelería de impuestos y pagos ,tendrás más propuesta de trabajo y negocios nuevos, esta carta del tarot que te va estar rigiendo te indica que debes de ser controlado con tus impulsos que ya no debes permitirte pelear sin razón que eso altera mucho tu energía positiva, te llegara la propuesta de un mejor trabajo que te va recomendar un ex jefe, que tengas cuidado con los gastos exagerados que seas más previsor , tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 23 y 34 y tu color el verde y amarrillo, necesitás mover tus energías para que puedas llegar al éxito , que debes de cuidar más a tu padre que va estar enfermito.

ESCORPIO

En el horoscopo del tarot te salio la carta del Juicio que significa que esta semana de estar ya actualizando toda tu papelería de trabajo que vas a necesitar para tu tramites personales, en este semana por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar ahorrar para salir de vacaciones en el mes de octubre , cuídate de problemas de oído y garganta recuerda que es tu punto débil , en el amor a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja solo está por interés trata de analizar bien tu situación sentimental y veras que va llegar la solución a tu vida para que te sientas más tranquilo , recibes una buena noticia sobre un trabajo nuevo y mejor pagado, esta carta del tarot el juicio que te va estar rigiendo te indica que debes de ser mas prudente con todo lo que platiques que lo que pidas puede ser usado en tu contra también es que te da la iniciativa de un negocio propio y la llegada de fortuna a tu vida así que no lo pienses y hazlo que te va ir de lo mejor, tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 13 y tu color el naranja y balnco y va ser el día 15 de septiembre va ser dia de suerte.

SAGITARIO

Horoscopos del tarot te salio la carta del tarot La Muerte que significa que esta semana vas a tener un nuevo reto en tu vida profesional recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas van estar de tu lado y te va ayudar a crecer más en lo económico así que no lo dudes y acepta esta propuesta que te va venir, cuídate de problemas de ansiedad y trata de ir con un médico ,trata de seguir con la dieta y mantenerte en el ejercicio, cuidado en el trabajo trata de resolver todo lo que tienes pendiente y hacer bien tu desempeño laboral para que no tengas problemas con tus superiores, la carta del tarot te indica que es el tiempo de formar un patrimonio para tu futuro que veas la oportunidad de un cambio de trabajo mejor pagado y que si puedes cambiarte de cuidad o país que lo hagas que eso te ayudar mucho a crecer mas en lo profesional , también significa madurar en tu vida amorosa y no estar buscando tener dos o mas parejas a la vez , que te viene un golpe de suerte con los números 18 y 50 y que tu mejor día va ser 16 de septiembre y tu color de la abundancia es el violeta y azul

CAPRICORNIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de oros que esto significa que no debes de rendirte y debes de poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos que vas estar atravesando por problemas familiares que eso te va estar quitando estabilidad emocional por eso debes de darle prioridad arreglar toda los asuntos que tienes pendiente para que puedas avanzar en tu vida, recuerda que tu signo junto la carta del As de Oros te indica que estas en el rumbo correcto de ser un triunfador así que no dudes en seguir estudiando o tomar un curso de idiomas que eso te ayudar en tu futuro , piensas mucho en un amor del pasado trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas, trata de cuidar mas tu dinero recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas así a empezar a ahorrar , la carta de la fuerza me indica que tu temperamento impulsivo llegara a un limite muy elevado que necesitas controlarlo para que después no te cause problemas en tu vida personal , tendrás un golpe de suerte el día 13 de enero con los números 07 y 30 tu color va ser el rojo y amarrillo.

ACUARIO

Es duro enfrentar las propias limitaciones, pero es un ejercicio de franqueza que nos puede ayudar a tener una mejor relación de En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Sol que esto me indica que tu buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar recuerda que tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor , va ser una semana de mucho estrés laboral o de juntas con tus superiores recuerda que debes mantener la calma en los peores momentos y veraz como sales triunfante de cualquier adversidad , cuidate de problemas de espalda o trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para una boda familiar, tendrás un golpe de suerte el día 15 de enero con los nueros 24 y 55 tu color es el blanco y rojo , van ser unos días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal, un amor te busca para pedirte perdón son tiempos de quitarte rencores de tu corazón, trata de tener más desconfianza a tus amigos recuerda que ellos desean lo bien que te va en la vida así que trata de ser más discreto.

PISCIS

En la carta del tarot te salió del Diablo que significa que te llego el momento de que la ley divina sea tuya es decir que va venir a tu vida lo que te mereces por tanto esfuerzo y sacrificio que esta carta el diablo junto con tu signo me indican que debes de tomar las decisión de cambiar tu actitud para bien que no debes de tener miedo al qué dirán, semana de hacer pagos atrasados de tarjeta , decide empezar retomar tus estudios universitarios o hacer la maestría recuerda que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que estar aprendiendo para desarrollar su mente , es el momento de buscar ese trabajo que tanto deseás que los cambios positivos se te darán sin problema, los piscis que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o cáncer que va ser muy compatible contigo , te invitan a dar una conferencia o clases en una escuela ,tu día de suerte va ser el 13 de enero con los números 16 y 28 tu color el blanco y verde, recuerda que el error en si mismo no existe solo existe la experiencia , y es el momento atraer personas más compatible con tu forma de ser, te regalan una mascota , te llega la invitación de salir de viaje

SIGUE LEYENDO:

3 signos que querrás tener siempre a tu lado, te harán crecer y los amarás

Nunca hacen nada, ellos son los signos zodiacales que se destacan por su vagancia