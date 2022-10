¿Tu mascota ya se pasó de gordito? Sigue estos tips para que llegue a su peso ideal

Así como nosotros podemos subir de peso, nuestras mascotas también pueden sufrirlo. Aunque pareciera que son más simpáticos gorditos, la realidad es que el encontrarse fuera de su peso correcto puede traer consecuencias graves a su vida. Si lo anterior de parece familiar y has notado en casa que tu perro o gato padece de sobrepeso, es bueno que pongas atención a ese asunto y atiendas estos tips para mantener saludable a ese ser consentido de tu familia.

Para lograrlo, vamos a partir de recomendar que tu perro o gato tengan una alimentación balanceada, además de acompañar esto con rutinas de ejercicios adecuados para su edad, tamaño y raza.

Cuida el peso de tus mascotas

¿Qué pasa cuando sientes que has subido de peso? Además de que la ropa ya no te queda como antes, seguro te sientes incómodo con el movimiento de tu cuerpo. En el caso de nuestras mascotas, en realidad no son totalmente responsables de tener esos kilitos de más y, aunque puedan sentirse fatigados por el peso extra o algunos cambios de conducta, difícilmente nos podrán pedir que “los pongamos a dieta”.

Podemos decir que, el peso de nuestros animalitos de compañía es nuestra responsabilidad y vale la pena poner atención a ello. Para mejorar esto, hay algunas consideraciones para llevar un control de peso en nuestras mascotas.

“Sugerimos realizar una revisión con el médico veterinario y esto nos dé la pauta durante el desarrollo y crecimiento de nuestro gato o perro".

"De acuerdo a esto, podremos percatarnos cuando observemos un aumento o disminución de peso, y así, atender cualquier otra problemática de salud que se presente”, comenta Areli Buenrostro, Médico Veterinario Zootecnista, vocera de la marca Diamond.

Checa qué comen tus animales

Dentro de esta revisión se debe poner atención en lo siguiente:

El peso y estatura de nuestra mascota, sobre todo si se trata de un cachorro o gatito en crecimiento.

Su composición muscular y su condición corporal.

Elegir un alimento sugerido y/o asesorado por el médico veterinario, así como saber cuánto alimento darle al día.

Preguntar qué tipo de actividad es la ideal para nuestra mascota y cuánto tiempo al día debe realizarlo.

Evitar el uso excesivo de premios y/o alimento húmedo.

Sumado a los puntos anteriores, debes evitar darle alimentos no aptos para mascotas como pan, frituras, pasteles, helados, dulces, chocolates o frutas altas en glucosa como mango, naranja, durazno, plátano, higos, frutas deshidratadas, en conserva o mermeladas, así como sobras de comida, por su exceso de grasa y condimentos.

Estos consejos generales nos ayudan a llevar un control de nuestros perros y gatos, y funcionan perfecto para supervisar que estemos dándole un cuidado adecuado. Sin embargo, al tratarse de dos especies distintas (perros y gatos) cada una, tiene cuidados específicos.

