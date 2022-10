Leo hoy: hay energías que obstaculizan tu vida familiar este 19 de octubre, según el tarot

La suerte está echada, de acuerdo con las cartas del tarot, hoy miércoles 19 de octubre el signo de Leo en la mente de tu persona especial está el mensaje: "Por qué intentas convencerte que tú y yo somos pasado". Hay energías encontradas en pareja de reyes de pentáculos, no obstante hay una parte familiar que está jalando en dirección contrarias, por lo que lucharás contra los deseos de una separación.

Horóscopo del día para Leo

La astróloga española Esperanza Gracia te dice el horóscopo para hoy 19 de octubre y esta es la suerte que tendrás:

Los buenos aspectos de Júpiter traen una etapa de progreso y suerte a tu vida. Si últimamente te costaba ser optimista, ahora vas a encontrar motivos para recuperar la ilusión y la confianza en el futuro.

Leo es el signo del Tarot que más en serio se toma las cosas. Foto: Pixabay

¿Qué le depara el tarot a Leo?

De acuerdo con el tarot el signo Leo tendrá una oportunidad de escapar de un conflicto familiar, pues las personas alrededor de ti y tu pareja estarán buscando una separación, por lo que llegan noticias encontradas para ambos. La tarotista Meraki, una de las famosas de Youtube, leyó las cartas y eso es lo que le dicen a tu sigo para hoy miércoles 19 de octubre

Leo, tu pareja está a punto de cometer un error fuerte que podría alejarlo de manera definitiva de tu lado. Es momento de detenerse a replantear las cosas, por lo que hay una conversación pendiente para darle solución a su situación familiar.

Números de la suerte: 9, 11 y 12

Color: Rojo

Letras: M, C, T y R

Frase de poder: Amor y control

Leo, podrías no estar pasándola bien; si tienes hijos deseas hacer las paces en tu situación familiar, pero debes resolver el misterio que hay antes de seguir adelante, pues hay un entorno que no desea que tú tu pareja estén juntos, pues el entorno no se pone la mano en el corazón para que permanezcan uno con el otro y tú te sientes rechazado.

Características del signo Leo

Carácter: Sincero, abierto y generoso

Planeta regente: Sol

Elemento: Fuego

Piedras: Topacio, Ojo de tigre

Flores: Girasol

Rasgos positivos: Optimista, apasionado, sincero, ingenioso, creativo, generoso, independiente, decidido

Rasgos negativos: Celoso, posesivo, irritable, voluble, inseguro, desconfiado, introvertido

Colores: Dorado, naranja, rojo

Compatibilidades: Aries y Sagitario

