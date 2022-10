¡Con los taquitos no! ¿Cómo saber si comiste tacos hechos con carne de perro?

En México, los puestos callejeros de garnachas, tortas y tacos son parte de la mancha urbana. Incluso se han vuelto muy famosos los rotulos que acompañan estos negocios, por lo general informales, que sostienen a muchas familias. Sin embargo, los consumidores están expuestos a ingerir carne de mala calidad o de perro sin saber lo que están comiendo.

Desde hace tiempo, existe la creencia popular que los tacos de suadero en realidad son hechos con carne de animal. De hecho, en los últimos meses se han reportado casos, principalmente en el Estado de México, de puestos y rastros clandestinos donde tenían cautivos a varios perros callejeros, a los que matan para distribuir y vender su carne por toda la ciudad.

El caso más reciente fue en un municipio de Nezahualcóyotl, tras un operaqtivo se rescataron a 95 perritos que estaban en engorda y vivían hacinados en una vivienda cuyo dueño los mataba y vendía su carne a los taqueros. Tras las denuncias de los vecinos, se logró rescatar a los lomitos y detener al responsable. Las asociaciones de rescate también han apoyado en estos casos, buscando un hogar para ellos.

¿Cómo saber si te estás comiendo un taco con carne de perro?

Y es que ya no vale fiarse, pues comer en la calla de por sí ya es un riesgo para nuestra salud. Muchas veces los taqueros recurren a la carne de perro porque es más barata, sin importarle sus consumidores que pueden no darse cuents que su taquito es de carne de animal y no de suadero.

Si eres de los que come taquitos, la Asociación Coreana de Nutrición advirtió cómo detectar si tu taco está hecho con carne de animal:

Su sabor es muy intenso, más que la carne normal

Aroma fuerte

Texura correosa (blando o flexible)

Difícil de masticar

Escurre mucha grasa

La carne se pega a la tortilla o al papel

Si te llegarás a encontrar con un caso así, lo ideal es reportar el negocio a las autoridades para que lo clausuren por daños a la salud. Y, aunque expertos han aclarado que el consumo de carne de perro no es dañino para nuestro organismo, más vale prevenir y no nos vendan perro por suadero.