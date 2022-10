Qatar 2022: se habilitarán zonas especiales para aficionados borrachos

A solo unos meses que dé inicio al Mundial de Qatar 2022 los fanáticos se siguen cuestionando respecto a las reglas de convivencia que este país asiático implementará durante la justa deportiva y sobre todo aquello que estará permitido prohibido durante ese periodo. En ese contexto el máximo responsable qatarí de la organización, dio a conocer algunos nuevos términos respecto al consumo de bebidas alcohólicas durante el mundial.

Nasser Al Khater, jefe del comité organizador del Mundial de Qatar, informó durante una entrevista con la cadena británica "Sky News" que si bien la venta y el consumo de alcohol estará permitido durante el tiempo que dure el Mundial de futbol, se habilitarán zonas especiales para aficionados que se encuentren alcoholizados.

"El alcohol está disponible en Qatar. Es más limitado que quizás en otros países del mundo, ya sea en Europa, Estados Unidos, pero estará más disponible en zonas designadas en Qatar. Lo tenemos en zonas designadas, como lo prometimos desde el primer día", declaró Al Khater. El CEO del Mundial fue cuestionado sobre si el alcohol estará disponible en las zonas destinadas a los fanáticos y si también será así fuera de los estadios durante la Copa del Mundo.

Habilitarán zonas para aficionados alcoholizados

Nasser Al Khater aseguró que se encuentran en planes para habilitar zonas destinadas a las personas que se encuentran en estado de ebriedad y en donde podrán permanecer hasta que vuelvan a la sobriedad:

La venta de alcohol en Qatar estará reservada para sitios establecidos. FOTO: Especial

“Sé que existen planes para que las personas se pongan sobrias si han estado bebiendo en exceso; un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, que no sean dañinos para nadie más, que no se lastimen. Pienso que es una buena idea," indicó durante la entrevista.

El jefe del comité organizador aprovechó para hacer un llamado a los aficionados que asistan a la Copa del Mundo a que sean respetuosos con la cultura del país:

"Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con la cultura. Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos son bienvenidos y tú no tienes nada de qué preocuparte", destacó el funcionario.

La venta de bebidas alcohólicas será limitada al interior de Qatar. FOTO: Especial

Desde hace ya varias semanas las autoridades mundialistas han venido acerca de las restricciones en la ingesta de alcohol en vía pública; además que se informó que no se permitirá ingresar alcohol al país. Al interior de Qatar sí se permitirá venta de bebidas alcohólicas, sin embargo, será muy limitada.

También se han establecido lugares especiales en donde sí estará permitido beber, pero los turistas no deben olvidar que de ser sorprendidos ingiriendo alcohol fuera de estos podrían enfrentar a la justicia local e incluso llegar a un juicio.

