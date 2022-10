Deben estar muy atentos: estos signos zodiacales van a regresar con un amor del pasado durante octubre

El mes de octubre se conoce por tener las lunas más impresionantes del año, y con ello vienen diversos eventos astronómicos que tienen efectos directos en cada uno de los signos zodiacales, tal como sucederá con la conjunción de la luna creciente, en Mercurio el próximo 8 de octubre pero también fenómenos astrológicos conocido como la Luna en Aries, en Mercurio y Libra los cuales refieren a diversos cambios para cada uno de los signos zodiacales.

Recordemos que de acuerdo con la astrología tradicional el signo asignado es a partir de tu fecha de nacimiento, siendo el orden de esta manera: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Piscis; cada uno de estos posee ciertas características esenciales natas, las cuales puede ir desarrollando, intensificando o disminuyendo con el paso del tiempo.

Características de los signos

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que de acuerdo con los tiempos astrológicos, ciertos signos del zodiaco tendrán más tendencia a regresar con sus ex parejas, ex amores o ex ligues con quienes podrá tener desde una plática divertida hasta considerar el regresar.

Uno de estos signos es Géminis, el cual nunca cierra sus alternativas, dejando siempre una puerta abierta para sus amigos y también ex parejas; ese signo se toma todo con calma y si lo desea puede tener un encuentro con amores del pasado y durante octubre las probabilidades son muy altas.

Los que podrían volver con sus ex

Otro de estos signos es Escorpión, el cual destaca por ser una de las más manipuladoras y conseguir lo que desea a toda costa; a veces toman malas decisiones con la finalidad de dañar a otra persona sentir mal, aferrándose también al pasado.

También el signo Piscis tiene un gran apego a su pasado, por lo que se considera una persona sumamente sensible y melancólica ante sus recuerdos más profundos y es probable que pueda retomar una relación del pasado durante el mes de octubre.

Los signos zodiacales y sus relaciones amorosas. FOTO: Freepik

HFM