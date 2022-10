Una joven descubre que su "ciber novio" era en realidad una mujer que estafaba en línea

Una mujer australiana descubrió la inquietante verdad sobre su "novio" con el que había estado chateando durante medio año. Christine Abadir se dio cuenta de que su amante "Jay" la había engañado durante varios meses, después de volar de Sidney a Nueva Zelanda para encontrarse con él por primera vez y ser "plantada".

La joven, de 22 años, recientemente relató que concertó una cita en un club nocturno, pero se quedó "enfadada, disgustada y confundida" cuando él no se presentó. Poco después, y luego de hacer una investigación descubrió que el "hombre" con el que había estado chateando era en realidad un estafador online y una mujer.

Sus amigos le ayudaron a descubrir la verdad. Foto: Especial.

Pensó haber encontrado el amor con un seguidor

Christine, una creadora de contenidos con más de 1,9 millones de seguidores, conectó con "Jay" durante sus livestreams de TikTok. Aseguró que luego de ver sus fotos le pareció atractivo y empezaron a hablar todos los días. La TikToker estaba convencida de que su "novio" online era real.

Al final encaró a la impostora. Foto: Especial.

Comentó que su vínculo pronto se volvió tóxico. Christine notó que "Jay" se volvía más "posesivo" y "abusivo". Intentaba controlar la ropa que llevaba y los amigos con los que salía, para aumentar las señales de alarma, su "novio" se negaba a hacer videollamadas.

"Me resultaba extraño porque me enviaba fotos y vídeos de su cuerpo pero nunca de su cara. Sin embargo, me enviaba audios de él cantando y hablando y vídeos de su ropa. Me pareció normal después de un tiempo sin videollamadas, pensé que tal vez le gustaba más enviar mensajes de texto", explicó.

Tras ver un documental cayó en cuenta

Se percató de la estafa hasta que vio un documental de Netflix llamado “La novia que nunca existió”, que trata sobre la usurpación de identidades y con la ayuda de sus amigos halló que "Jay" había estado utilizando las fotos de otro hombre, que está casado y tiene hijos, según documentó el diario inglés Daily Star.

Un documental la ayudó a abrir los ojos. Foto: Especial.

Se enfrentó a la mujer que la había engañado, y por fin está en paz con la situación. "Jay" se disculpó con la influencer, que ha decidido "dejarlo pasar". Christine mantiene ahora una feliz relación con un hombre que conoció durante su viaje a Nueva Zelanda, aunque mantienen un amorío a distancia.

