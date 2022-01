Hombre dona un riñón a la mamá de su novia; lo dejan para casarse al mes | VIDEO

TikTok se ha convertido en la red social favorita para dar a conocer todo tipo de historias, como la más reciente con la que un hombre se hizo viral al revelar que donó un riñón a su exsuegra, pero no todo salió como esperaba pues su relación no tuvo un final feliz.

Son cada vez más las historias que evidencian las cosas más locas que algunas personas han hecho por amor, al ritmo de "Favorite Crime" de Olivia Rodrigo los internadas han compartido sus anécdotas y algunas han causado un impacto tal que se hacen virales.

Este es el caso de Uziel Martínez, un profesor de Baja California que se ganó el corazón de los internautas al revelar que había donado un riñón a su exsuegra como una muestra de amor incondicional a su novia; sin embargo, ella terminó su relación y al mes se casó con otra persona.

Responde tras hacerse viral

El sujetó no dudó en responder algunos de los mensajes que recibió tras el video que hizo de su donación, pues a través de los comentarios los usuarios aplaudieron la acción pese a que no terminó del todo como pensaba.

Algunos señalaron que su novia ya se encontraba con otra persona cuando él hizo la donación, por lo que ella recibió fuertes críticas. Aunque no se ha revelado de quién se trata Uziel aseguró que tienen una buena relación y no hay odio entre ellos.

"De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos, yo sólo lo hizo por TikTok no creí que se fuera a salir esto de control”, dijo.

Esta no es la primera historia que se hace viral en TikTok con este reto, pues sucedió lo mismo con un joven que abandonó su carrera en Harvard para seguir a su novia que terminó su relación. Lo mismo con una usuaria que cuidó a su pareja con hemorroides y él terminó su noviazgo.

