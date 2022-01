Viviendo consciente: Alejandra Llamas guiará tu bienestar emocional en 2022

Fundadora del Instituto MMK de coaching en Miami, Alejandra Llamas ha encontrado en los obstáculos un desafío. Cuando tenía 28 años se divorció, su padre falleció, y tuvo que dejar a su familia, pero buscó la manera de salir adelante y apartar la depresión, así como encontrar las herramientas necesarias para ser una mujer exitosa.

¿En qué consiste la especialización MMK?

Se enfoca en el desarrollo humano. Es un programa de estudio para lograr el autoconocimiento, elevar la consciencia y llegar a resultados en todos los ámbitos de nuestra vida. Este proceso está fusionado con las bases de la antología, el patrón de movimiento visual, el desarrollo de consciencia y los pilares del ser, los que ayudan a generar la paz interior y un cambio profundo en el ser humano. Se ha construido con bases en la física cuántica, la biología cognitiva, la neurolingüística y técnicas ancestrales y modernas. Hoy en día tenemos estudiantes de todo el mundo en la escuela.

¿De qué trata el libro Consciencia?

Hablo de que somos una mente despierta y nacemos con ese regalo. Nuestra verdadera esencia es sabia e ilimitada. En esta obra comparto los secretos de grandes maestros espirituales para vivir con la mente libre y positiva. Ayuda a liberarse de la confusión ocasionada por la programación no cuestionada y las emociones reprimidas. La consciencia nos introduce a la libertad mental y emocional.

¿Cómo podemos vivir así?

Estando en paz con la vida y teniendo una buena resolución con lo que son. Siendo más asertivos con el tiempo, los límites y con las personas que te rodean. Deben diseñar una vida amable, y para eso se necesita una destreza de comunicación y reflexión.

¿Cuáles son los niveles de consciencia?

Según estudios del Dr. David Hopkins, se basan en el lenguaje de las personas, su estado emocional y sentido de posibilidad. La vergüenza es la vibración más baja, la más alta es la iluminación, donde cambia el lenguaje y las emociones, no vivimos con miedo y estamos en una práctica del perdón, del bienestar, y nos reconocemos poderosos. Con estados de energía baja nos volvemos adictos a sensaciones como culpabilidad y miedo. El cuerpo requiere asociarse de los químicos que estas emociones crean como un desbalance biológico. Fusionamos campos energéticos del exterior que se ordenan con esta misma energía de baja vibración.

¿Qué consejos recomiendas para sentirse pleno?

Cuestionarse qué están haciendo en su vida, cómo se hablan, y observar si viven en exigencia, enojo o reclamo. Se debe practicar un lenguaje sano y saber qué te define y qué quieres hacer en tus proyectos de vida. Hacer yoga, leer un libro o meditar. En la vida debemos atrevernos a romper normas y abrir el camino a nuestros sueños del alma, dándoles voz. Tenemos el derecho de vivir satisfechos y dejar atrás todo lo que nos está pesando.

¿Cómo aplicar el perdón como práctica diaria?

Para mí perdonar es como un borrador, es eliminar de mi mente lo que no comprendo y reconocer que no lo tengo que incluir. El perdón proviene de un corazón en paz, no haciéndote el culpable o la víctima. Hacerlo desde la libertad para seguir evolucionando. Muchas personas viven con angustias, depresiones o miedos y tienen la máscara de que están bien y pueden con todo. La realidad es que no existe la perfección, y debemos aceptarlo.

¿Cuál es el mayor obstáculo para sentirse libre?

La mayoría de las personas vivimos engañados con algunos pensamientos, creencias, enojos y frustraciones. Es importante que un especialista te ayude a romper esa falsedad con la que vamos creciendo y te apoye a encontrar la libertad plena.

¿El ser humano cómo usa el lenguaje?

El 78 por ciento de la humanidad vive inconsciente, en falsedad y exigencia, lo que deja enojo, frustración, vergüenza, temor y culpa. Este porcentaje utiliza su lenguaje para hacer candados con esos estados de consciencia de limitación. Sólo 12 por ciento ha hecho una elección del habla que haga candado con pensamientos de paz, amor y gratitud.

¿Qué tan importante son los sueños, propósitos y la manifestación?

Las personas estamos manifestando todo el tiempo, muchos de nosotros no lo reconocemos. La mayoría imagina en su mente problemas, y esto se hace patente porque es el poder “tenemos”. Es importante que los deseos del corazón los empieces a crear de manera positiva, para que se vuelvan una acción y te sientas feliz.

¿Cómo es un día de Alejandra Llamas?

Llevo dos años viviendo en Colorado, mis hijos ya están en la universidad. Tengo una vida muy placentera, hago ejercicio todos los días y disfruto mucho más de la naturaleza. Trabajo desde mi oficina, muy tranquila. Actualmente estoy escribiendo artículos editoriales para periódicos.

EN FRASES

“Vivir en consciencia es vivir en confianza y presencia”. “Este año a mi esposo lo operaron de un tumor en el cerebro, y me di cuenta que en todo lo que viví siempre ha habido dulzura, un regalo y una bendición por la vida”.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ