VIRAL: Mandan prueba de Covid en blanco y usuarios responden con DIVERTIDOS diagnósticos

El usuario de Twitter identificado como “@LuisdePablo” utilizó su cuenta de esta red social para hacer una denuncia ciudadana y evidenciar a un laboratorio que le envió los resultados de su prueba de Covid-19 en blanco, sin embargo, su queja dio un giro de 180 grados pues lo usuarios de las redes aprovecharon la evidencia y emplearon toda su creatividad para realizar divertidos diagnósticos que se hicieron virales.

“Me hice una prueba PCR. Hace unos minutos me llego un correo del laboratorio que decía “Se adjunta resultado”. Traía el siguiente documento adjunto.” Fue la denuncia original del usuario de Twitter, quien para completar su queja adjuntó una hoja en blanco que le envió el laboratorio, por lo que sirvió como lienzo para que otros internautas pudieran desarrollar toda su creatividad.

Cabe mencionar que el “resultado” de la prueba de Covid-19, presuntamente fue emitida por la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los primeros diagnósticos fue “Ella no te ama” y a partir de ese momento comenzaron a surgir todo tipo de respuestas creativas, “Positivo para ridículas”, “Si no puede ver esto es porque el Covid afecta la vista”, “Lo que se ve, no se juzga” y “Si ya sabe, pa’ qué pregunta" son algunas de las cómicas respuestas de los internautas.

Algunos otros señalaron que el laboratorio había escrito el resultado con tinta invisible, por lo que lo que era necesario utilizar luz negra para poder leerlo pues en ese lugar son sumamente cuidadosos con la información confidencial, por otra parte, otros usuarios salieron más “vivos” y clasificaron esta hoja membretada del laboratorio como un auténtico tesoro pues señalaron que podrían aprovecharlo para falsificar su resultado y faltar a clases o al trabajo.

Leyenda

Hasta el momento, la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, la cual, pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se ha posicionado al respecto y se desconoce el motivo por el que enviaron el resultado en blanco, sin embargo, se espera que en los siguientes días aclare la situación, por otra parte, el usuario que realizó la denuncia anunció en su perfil que resultó negativo a Covid-19 por lo que todo quedó en una divertida anécdota.

