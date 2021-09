VIDEO VIRAL: Joven es detenido por no usar cubrebocas y termina regañado por su mamá

El uso de cubrebocas se ha convertido en una medida que se exige en casi todos los países del mundo, entre estos Perú, donde un joven fue detenido por no traer mascarilla, pero en su intentó de no ser llevado ante las autoridades, llama a su mamá para que lo defienda, sin embargo terminó regañado por la misma.

El joven fue exhibido a través de un video que circula en redes sociales, pues mientras caminaba por la calle sin usar cubrebocas, fue interrumpido por policías para trasladarlo a la comisaría y ponerle una infracción; pero se resistió a ser trasladado y comenzó a insultar a otros transeúntes y a los agentes de transito que lo detuvieron.

Lo anterior sucedió en Ilo, una ciudad peruana, capital del distrito y de la provincia homónimos en el departamento de Moquegua. En el video se muestra como Luis Antonio Chara, como fue identificado, decide hacer una llamada a su madre para que "hablé con sus amigos" y lo saqué del problema.

Termina regañado por su mamá

“Qué me vas a tocar, ¿qué te crees? Ni siquiera eres policía, no me toques. Mamá, me quieren hacer subir a la comisaría porque supuestamente no me puse mascarilla, estos igualados”, se escucha decir a Chara en el clip que ya se ha convertido en viral y ha originado más de 32 mil reproducciones.

“Le explico, le tengo que llevar a la comisaría para poder colocarle la papeleta, no lo voy a detener señor, simplemente le voy a colocar la papeleta. Yo le voy a colocar su DNI cuando le coloque la papeleta”, dice una de las policías.

Pero la llamada telefónica hacia su mamá no resultó como el joven esperaba, pues en vez de defenderlo ella lo regañó.

En un segundo video se puede ver como su madre llega hasta el lugar y en varios momentos le pide que guarde silencio, además de acusarlo de hacerle pasar vergüenza, esto mientras dos personas le reclaman a la madre el mal comportamiento de su hijo adolescente.

“Es mi hijo, un ratito Luis, por favor, espérate, ¿te puedes callar? ¿Qué es lo que te sucede? Me estas haciendo pasar vergüenza, compórtate. La señora trabaja en el noticiero y me estás haciendo pasar vergüenza”, dice la madre de Chara.