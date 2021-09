¿Te gusta VIAJAR? Estos tips te ayudarán a organizar tu TOUR por el mundo

En tu mente siempre has ideado cada uno de esos lejanos viajes, con ciudades enigmáticas, gastronomías para enamorar a tu paladar e imágenes que inundarán tu memoria de recuerdos. Claro está, eso sí, siempre todo bien documentado en tu teléfono favorito y con la compañía de las personas que amas.

¿Suena genial, no? Pero, para lograr esto y llegar hasta esa ciudad que de inmediato vino a tu mente al leer esto, debes tener un plan. sí, un plan para cada viaje. Esa aventura que siempre has deseado necesita tener un orden, por lo tanto, no te vendrán mal estos consejos para organizar ese importante viaje de vida.

ORGANIZA EL TOUR DE TU VIDA

Menos es más

Evita llenarte de actividades en un solo día. Algunas agencias manejan itinerarios con varios tours y actividades, esto puede hacer que tu estancia en cada ciudad sea apresurada y, si bien haces muchas cosas en poco tiempo, no disfrutas al cien, además que esto no te permite adentrarte ni conocer la cultura real de cada ciudad a visitar.

Una recomendación para aprovechar el tiempo al máximo y visitar la mayor cantidad de destinos es optar por traslados nocturnos, así ahorras tiempo y dinero. Las carreteras en la noche están más despejadas e incluso los vuelos por la madrugada suelen ser más económicos.

Dedica el tiempo correcto para cada región

Si estás planeando hacer un viaje largo en alguno de los circuitos famosos del mundo, te recomendamos que le dediques el tiempo indicado a cada región para que puedas disfrutar a profundidad tu viaje. Te compartimos el tiempo ideal para cada circuito para que te dé buen tiempo de conocer dependiendo los destinos:.

Si quieres ir a Europa conviene reservar 13 días , para adentrarte en la cultura de al menos 4 ciudades de 4 países europeos, te permitirá conocer desde 5 a 7 ciudades de un solo país.

, para adentrarte en la cultura de al menos 4 ciudades de 4 países europeos, te permitirá conocer desde 5 a 7 ciudades de un solo país. Si quieres ir a Turquía y Medio Oriente conviene reservarse 11 días

conviene reservarse 11 días Si quieres ir a Canadá conviene reservar 7 días para vivir la experiencia de las auroras boreales cuando es temporada.

para vivir la experiencia de las auroras boreales cuando es temporada. Si quieres ir a Perú conviene reservar 8 días y disfrutar de la emblemática ciudad Inca y la capital Peruana.

Cuida tu presupuesto antes y durante tu viaje

La mejor forma de calcular correctamente tu presupuesto es haciendo un itinerario muy ambicioso de tu viaje. Con este no solo vas a ahorrar tiempo, también dinero. Cuando llegas con un viaje planeado casi que minuto a minuto, maximizas tu estancia y le sacas jugo a tu presupuesto. Adicional a esto, una vez que tengas definidas ciudades, atracciones, espectáculos, museos y más podrás hacer un cálculo más correcto de lo que pretendes gastar.

Los gastos de pila que siempre debes tener en cuenta son:

Avión

Auto / Gasolina / Casetas

Hotel

Transportación

Comidas

Atracciones y Entretenimiento

Un gran consejo es que planees tus días por colonias o vecindarios de la ciudad que visites, así todas las actividades que hagas estarán en una distancia cercana y podrás aprovechar más tu tiempo y gastar menos en transporte.

Otro tip que te va a hacer muy consciente de cómo vas con el dinero durante tu viaje es llevar una bitácora de gastos diaria. Revisa lo que has firmado con la tarjeta o pagado en efectivo podrás encontrar gastos hormiga que puedes editar o incluso si un día te pasaste al día siguiente realizar más actividades gratuitas en el destino que visitas. La idea es que cuando regreses a casa no te llegue el estado de cuenta y te vayas de espaldas.

Busca la mejor temporada de viaje para ti

La mejor forma de elegir la temporada ideal para viajar es pensar en ti y lo que te gusta. Identificar tus intereses en cuanto al clima, temporadas, periodo vacacional y las actividades que no te quieres perder, son puntos esenciales para decidir tu fecha de salida, esto hace que tu estancia en el extranjero sea más placentera y provechosa.

Déjate ayudar por viajeros experimentados

Que un viajero experto te aconseje es súper valioso, así podrás absorber sus consejos y guía para saber qué te conviene visitar y cómo ahorrar dinero y así escojas las mejores opciones. Si deseas conocer Europa o el resto del mundo, no vienen mal los consejos y asesorías especializadas que recomienda Vuela a la Vida, así podrás adaptar el paquete ideal para ti, tus gustos y necesidades.