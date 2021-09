VIDEO VIRAL: Niño oculta su patín durante asalto a combi en Neza

Las imágenes de robos en el transporte público siempre generan sorpresa, por lo que muchos videos se han convertido en virales, sobre todo cuando vemos hazañas inesperadas, como la de este niño, quien ocultó su patín durante el asalto a una combi en Neza y se libró de perder sus pertenencias.

En las redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en el que una combi del transporte público en el Estado de México es asaltada por tres hombres, pero un pequeño logra que su patín pase desapercibido al actuar de forma rápida.

Niño oculta patín durante robo y se vuelve viral

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por la cuenta "Alertas Urbanas AU", y de acuerdo con la información del propio clip, que fue grabado por las cámaras de seguridad de la unidad, los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre en el municipio de Nezahualcóyotl.

En el video, que ya han sido reproducido miles de veces en la plataforma digital, se puede observa que en la combi van sentadas tres personas, incluido el pequeño, quien viste una sudadera de gorro y está ubicado junto a la puerta de la unidad y se le ve sosteniendo su patín.

Los pasajeros viajan con normalidad a bordo de la combi, una de las mujeres que se observa en el clip va revisando su celular, cuando se abren las puertas de la unidad y tres hombres comienzan a gritar, la mujer trata de ocultar su teléfono móvil y forcejea con uno de los asaltantes.

A penas unos segundos después de que los hombres abren la puerta de la combi, el niño oculta su patín soltando el manubrio para que quede en el suelo y los ladrones no lo puedan ver. Todo esto pasa mientras una mujer, que no se ve en la escena, grita "no" en repetidas ocasiones para que no le quiten sus pertenencias.

Finalmente, la combi comienza a avanzar con uno de los asaltantes adentro; los pasajeros tratan de sujetarlo, pero este logra zafarse y es recibido por sus compañeros, quienes caminan junto a la unidad hasta que esta acelera la velocidad y huye de los asaltantes.