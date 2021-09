Anciano pierde los ahorros de todo su vida, ¡por hacer mal una transferencia!

Es cierto que la tecnología ha ayudado a muchas personas a tener una vida más sencilla, ejemplo de eso es el hecho de que ya no nos tenemos que desplazar a la oficina del banco más cercana para hacer una transferencia o consultar nuestros estados de cuenta, pero a veces puede ser un arma de doble filo y el caso de un anciano en Queensland, Australia, lo demuestra.

Y es que este adulto mayor, llamado Gordon Layton y de 88 años, podría perder su casa por enviar una transferencia por error. Tenía que pagar más de 60 mil euros a una empresa que trasladó su casa hasta su terreno, pero cometió un error haciendo la transferencia y le envió todo el dinero a un total desconocido.

Se equivocó a la hora de mandar el dinero. Foto: Especial.

¿Cómo es que pudo haber hecho algo así?

El anciano se equivocó al escribir el número de cuenta y envió todos sus ahorros; cuando la hija del anciano se dio cuenta del terrible error llamó a los dos bancos para notificar el problema y encontrar una solución para que el dinero llegara a su verdadero destinatario y no se perdiera tal suma de capital.

El anciano no sabe qué hará. Foto: Especial.

Sin embargo, los bancos no han podido resolver el tema, ya que el desconocido que había recibido el dinero por error rápidamente lo retiró de su cuenta; dada esta situación, la familia sólo tiene la alternativa de emprender acciones legales para tratar de recuperar el dinero, y así lo han hecho, ya que Layton ha interpuesto una denuncia al desconocido por “robar dinero en efectivo de manera ilegal”, pero eso no es todo, la familia también ha acusado a los bancos de “mala praxis” por no haber ayudado a solucionar el error. .En tanto, la compañía de transporte ha amenazado al anciano con quitarle la casa si no paga cuanto antes

msb