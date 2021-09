9/11: La dramática llamada de una azafata que alertó del ataque desde el avión secuestrado | AUDIO

La joven azafata Betty Ong perdió la vida en el trágico atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, ella era parte de la tripulación del vuelo de American Airlines 11 entre Boston y Los Angeles que fue secuestrado por extremistas islámicos, mismos que unos minutos después estrellaron el avión en contra de la torre norte del WTC en Manhattan.

Ong originaria de California y con ascendencia china, contaba con más de 10 años de experiencia trabajando para aerolíneas de turismo, el día de su lamentable deceso contaba con 44 años de edad, es recordada como una heroína ya que fue la primera persona que hizo contacto con las autoridades federales de los Estados Unidos para avisarles sobre el secuestro de la aeronave en la que viajaba ella, la tripulación, cinco secuestradores y 76 pasajeros, todos ellos murieron en el impacto contra el WTC.

Del otro lado de la línea, se encontraba la jefa de operaciones de American Airlines (AA), Nydia González, ella fue parte de quienes recibieron la llamada precautoria sobre lo que estaba sucediendo en el vuelo de la compañía.

"La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé. Me parece que nos están secuestrando", indicó la azafata al filo de las 08:20 de la mañana de ese martes 11 de septiembre.

Siete minutos antes había tenido lugar el último contacto del piloto con la torre de control, después de ese intento, el capitán fue atacado por el grupo terrorista dejando la nave bajo su control.

Los operadores aéreos habían notado que algo estaba mal en la trayectoria del avión y a la misma hora que Ong llamó habían visto que el avión estaba fuera de curso de manera anormal.

Vuelo anormal y desenlace final

Cuatro minutos después de que la azafata seguía hablando con la operadora en tierra, el avión giró cerca de 100 grados hacia el sur, lo que confirmó lo que tanto se temía, la aeronave había sido secuestrada y se dirigía a Nueva York.

Una mujer que al principio respondió la llamada y un gerente de AA que se sumó a la conversación parecían no saber qué hacer. Una y otra vez le preguntaban detalles a la azafata como dónde estaba, cuál era el número de su vuelo o en qué asiento se encontraba.

La experimentada asistente de vuelo no contaba de primera mano con esa información, se encontraba al fondo de la aeronave, y no tenía a la vista a los secuestradores, lo que les narraba a los encargados de la comunicación era la comunicación que pasaba de boca en boca hasta su ubicación. Eso no impidió que respondiera con aplomo y serenidad a las preguntas que le formulaban, fue muy específica sobre las cosas extrañas que estaban sucediendo en el avión.

Ong narró pasó por pasó el terrible momento que estaban pasando en el aire, la información era inexacta, pero con ella los encargados en tierra pudieron analizar paso por paso después de los hecho que fue lo que sucedió dentro de la aeronave momentos antes de que se estrellara con la torre norte.

Nydia González fue la última persona que escuchó la comunicación con la azafata, en ese mensaje, Ong pide desesperadamente un médico luego del ataque dentro de la cabina de mando. Fue el último mensaje de la mujer, instantes después el avión yacía incendiado dentro de un gran boquete en la torre norte.

La conversación formó parte de la investigación sobre los actos terroristas del 9/11, es parte de la entrada de la serie documental sobre el 9/11 que puedes ver en Star Plus, consta de seis capítulos, el audio puedes escucharlo en el siguiente clip.