Tokio 2020: Rutina de gimnasia artística se inspira en Sailor Moon; aquí un RECUENTO de las MEJORES

La Gimnasia Artística es una de las disciplinas más brillantes y que cuenta con una creatividad inigualable. Es por eso que las atletas deciden rendirle homenaje a algunos referentes de la cultura popular durante sus rutinas.

Asó ocurrió este sábado cuando el equipo de Uzbekistán deleitó a los seguidores de Sailor Moon después de realizar una rutina de pelota que está inspirada en este anime creado por Naoko Takeuchi.

Cultura popular presente

Esto ocurrió durante su participación en los Juegos de Tokio, en donde las gimnasta portaron un uniforme basadas en la vestimenta de Sailor Moon y utilizaron el tema Moonlight Densetsu, mismo que abría la serie de los años noventa.

Sin embargo, el equipo uzbeka terminó en la novena posición con un total de 79 puntos, rozando la octava posición con la que accedían a las finales.

México sorprende

Pero ésta no fue la única referencia a la cultura popular en los Juegos de Tokio. El equipo de Israel utilizó una playlist de Britney Spears para realizar su rutina. Por su parte, el conjunto estadounidense eligió la canción It's My Life de Bon Jovi para acompañar su presentación.

Mientras que la mexicana Rut Castillo sorprendió al elegir El Triste como la canción para su rutina de listón. La gimnasta sumó 16.500 puntos tras su aparición.