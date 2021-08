Critican a madre por compartir cómo le perforan las orejas a su bebé: "Pobre niña" | VIDEO

Una de las preguntas que suelen hacerse las mamás es en qué momento ponerle aretes a sus bebés. Si bien es cierto que hay quienes esperan a que ella crezca para que decida si quiere o no usarlos, hace poco se hizo viral el caso de una madre que publicó un video en el que le perforan las orejas a su bebé de seis meses.

En el clip se observa a la mujer llamada Marisa Carpineta sosteniendo la cabeza de su hija Tobi, quien llora desconsolada y patalea mientras un profesional de un estudio de piercings le perfora los lóbulos de las orejas. En ese momento, el debate comenzó.

Pese a que al final del video aparece la criatura sonriendo con la leyenda "Bebé feliz", los usuarios de la red social en donde subió el video no tardaron en mostrar su inconformidad, asegurando que la pequeñita fue sometida a un "dolor innecesario".

" Esto debería ser ilegal . Debería ser elección del bebé cuando puede hacer uno. Hacerlos pasar por ese dolor es horrible"; " Esto me eriza la piel . ¿No infliges un dolor innecesario a la bebé?" y "Eso es terrible y la mamá sonríe, pobre bebé ", son sólo algunas reacciones negativas .

Sin embargo, otras personas, en su mayoría mujeres, estuvieron de acuerdo en que es mejor perforar sus orejas cuando son bebés. Algunas la felicitaron por el hecho de llevar a su hija con personal capacitado para realizar el doloroso proceso.

"No es tan profundo, no es traumático, probablemente me hubiera dolido más si lo hubiera hecho cuando fuera mayor; "En muchos países lo hacemos y es algo normal, muy bien por la madre que lo hizo con un profesional"; "Mi mamá los hizo cuando yo era una bebé y estoy agradecida"; afirmaron algunas mujeres.