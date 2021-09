Víctima de violencia de género es amenazada en plena clase en línea; así reaccionó la maestra: VIDEO VIRAL

Este martes 31 de agosto, a través de la cuenta "Entérate de Algo" en TikTok, se dieron a conocer tres videos sobre una alarmante situación que se desarrolló durante una clase en línea. A partir de lo que podemos observar, durante este regreso a clases, iniciado el pasado lunes, algunos docentes han tenido que recalcar las reglas de convivencia dentro de las aulas virtuales, mismas que han funcionado como espacios educativos ante la pandemia por Covid-19.

Tal fue el caso de una maestra, aparentemente mexicana, que se molestó con sus estudiantes al notar que no todas las personas tenían encendida la cámara durante la hora de clase. Como parte de los acuerdos establecidos, la docente decidió detener la clase debido a que Andrea, una de las alumnas inscritas en su curso, se mantenía con la cámara encendida, por lo que no podía observarla. La maestra, argumentando respeto al resto de los estudiantes y al plantel, solicitó que Andrea se incorporara a la dinámica establecida.

La situación alarmó a la docente. Foto: TikTok @enteratedealgo0

"Necesito que, por favor, prendan su cámara"

Esa fue la petición realizada por la maestra, quien aseguró que parecía estar tratando con estudiantes de primaria, como si los jóvenes involucrados no comprendieran lo que estaba pidiendo. Ante las negativas de Andrea, la maestra en cuestión decidió advertirle que, si no prendía la cámara, no seguiría con la clase. Sin embargo, la estudiante optó por argumentar que su cámara no servía y que "traía un fallo".

La docente le preguntó cómo pretendía demostrarlo, pues ella necesitaba pruebas de que la situación era real, por lo que le solicitó una vez más encender la imagen. Ante la presión por parte de la maestra, el rostro de Andrea apareció en la pantalla, aunque sus ojos estaban cubiertos por unos lentes oscuros, lo que provocó más molestia por parte de la profesora. "El hecho de que estemos con esta nueva situación, no tiene ninguna diferencia a que estemos en el salón". Con esa frase, la maestra le pidió a Andrea que se retirara los lentes del rostro, pues ese comportamiento no estaría permitido si las clases fueran de manera presencial.

Foto: TikTok @enteratedealgo0

Descubre la terrible verdad

Ante la petición de quitarse los lentes, Andrea optó por argumentar que tenía migraña, por lo que las luces de la computadora le provocaban malestar. Sin embargo, la maestra retomó la postura de que si su alumna no se quitaba los lentes, no podrían continuar con la clase, por lo que ella decidió descubrir su rostro. Para sorpresa de la maestra, Andrea apareció con un moretón rodándole el ojo y una herida sobre el labio.

Con la intención de disimular las heridas, Andrea se pasó un mechón de cabello sobre el ojo, pero los esfuerzos fueron inútiles. La maestra, al darse cuenta de la situación, comenzó a interrogarla respecto a si se encontraba bien y qué era lo que le había sucedido en el ojo. Las preguntas fueron ignoradas por parte de la estudiante, quien pretendía continuar con la clase de manera normal.

Su agresor estaba con ella

Mientras Andrea seguía hablando sobre la clase, el torso de un hombre apareció en la pantalla, situación que la puso visiblemente nerviosa. El hombre en cuestión interrogó a Andrea sobre lo que estaba haciendo, pues al aparecer con la cámara encendida en clase, todas las personas se darían cuenta de los golpes en su rostro. Al darse cuenta de la reacción violenta por parte del agresor, la maestra silenció su micrófono y se comunicó con un número de emergencias para reportar que su alumna podría estar en peligro. Finalmente, Andrea optó por apagar su cámara y desaparecer por un momento, para después regresar y decir con la voz entrecortada que debía salir de la clase.