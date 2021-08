Viaja, Goza, respeta, ¿cómo ser un turista más consciente y no perderse en el camino?

TODOS SOMOS TURISTAS

Nadie, absolutamente nadie, está exento de serlo. Ya sea por trabajo o placer, el mundo nunca estuvo tan interconectado.



DE AQUÍ PARA ALLÁ (línea de tiempo)

1950 ------- 25 millones de personas turisteaban alrededor del mundo.

2015 ------- Mil 200 millones de viajeros activos.

IMPACTO AMBIENTAL

Al año, el turismo genera 12.5% de las emisiones de gases invernadero del planeta.

¿QUÉ ES EL TURISMO SUSTENTABLE?

Es viajar sin afectar al medio ambiente y a las comunidades, así como sus tradiciones, cultura y patrimonio.

SABÍAS QUE...

Un turista en promedio gasta más agua cuando está de vacaciones.

80% de la basura que hay en las playas es generada por el turismo.

ANTES DE VIAJAR

Investiga.

Busca la mayor cantidad de información posible sobre el país que vas a visitar.

Ve con los mejores.

Selecciona operadores turísticos comprometidos con comunidades locales y con el medio ambiente.

Revisa el semáforo.

La pandemia aún no termina, revisa los requisitos que te pide cada país para ingresar a su territorio.



DURANTE LA TRAVESÍA

Adáptate.

Sé curioso y muy observador, acóplate a los usos y costumbres del lugar que visites.

Hospedaje verde.

En la medida de lo posible, reserva en hoteles que utilicen energía solar, que tengan un programa de reciclaje o apoyen a su comunidad.

Respeta.

Sigue las reglas de tu destino, si te piden apagar la cámara hazlo. No hagas sentir incómodos a los locales en su propio hogar.

Apoya al comercio local.

Además de forjar recuerdos a través de lo que compres, fortalecerás la economía local. Evita regatear las artesanías.

Relaciónate sanamente.

Siempre sé amable. A la hora de viajar hazlo sin caer en estereotipos y prejuicios; ábrete al mundo.

No contamines.

Durante tu camino no dejes huellas... no sólo nos referimos a la basura, jamás dejes marcas como grafitis o pintas.

Cuida el patrimonio

No te lleves piedras o elementos de algún lugar histórico, tampoco de los ecosistemas, déjalos en paz, en su hábitat.

No desperdicies.

Estar de vacaciones no significa tener carta abierta para hacer lo que te plazca. Apaga las luces, no tires agua, nivela el aire acondicionado.

Sé empático.

Los indígenas no son parte del paisaje, siempre pide permiso antes de tomar una foto.

EL DULCE FINAL

Reflexiona.

¿Qué aprendiste durante el viaje?, ¿cómo puede trascender tu experiencia?

Da Feedback.

Si tuviste inconvenientes durante tu aventura, hazlas saber a los responsables con el fin de que puedan modificar su manera de actuar.

PAL