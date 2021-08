Efemérides del 25 de agosto: Nace el cineasta Tim Burton

Este 25 de agosto nacen los actores Van Johnson, Mel Ferrer, Sean Connery y John Savage, los músicos Gene Simmons y Elvis Costello, el cineasta Tim Burton, así como la modelo Claudia Schiffer;

1909.- Nace el actor español Fernando Iglesias "Tacholas".

1909.- Nace el actor teatral, cinematográfico y televisivo Michael Rennie.

1912.- Nace el actor y guionista español Narciso Ibáñez Menta.

1916.- Nace el actor estadunidense Van Johnson, cuyo periodo de fama es en los 40 con las películas "The human comedy", "Madame Curie" y "Dos en el cielo",

1917.- Nace el actor y director estadounidense Mel Ferrer, quien inicia su carrera con la filmación de "The girl of the Limberlost".

1918.- Nace el actor británico Richard Greene. Ídolo artístico que actúa en más de 40 películas.

1925.- Nace la cantante y actriz española Juanita Reina, nombre artístico de Juana Reina Castrillo.

1930.- Nace el actor escocés Sean Connery, primer protagonista de la saga fílmica del "Agente 007 James Bond".

1933.- Nace el actor estadounidense Tom Skerritt. Su debut en televisión es en 1962 en "Combat!" y en el Séptimo Arte en "War Hunt" (1962).

1936.- Nace el director de cine anglo-escocés Hugh Hudson, nominado a un premio Oscar a Mejor Director por el filme "Carros de fuego".

1944.- Nace el actor estadounidense Anthony Heald. Trabaja en películas como "Prueba de vida", "El silencio de los inocentes" y "Red Dragon".

1947.- Nace la actriz estadounidense Anne Archer.

1949.- Nace el bajista, músico y cantautor israelí Gene Simmons, quien junto a Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss integran la banda estadounidense Kiss.

1949.- Nace el actor estadounidense John Savage.

1951.- Nace Rob Halford, vocalista principal de la banda británica de heavy metal Judas Priest.

1952.- Nace el músico británico Geoff Downes, teclista de rock.

1954.- Nace el músico británico Declan Patrick McManus, mejor conocido como Elvis Costello.

1958.- Nace el cineasta, guionista, productor y actor estadounidense Tim Burton, cuyo filme "Ed Wood" gana dos premios Oscar. Realiza filmes como "Batman", "El joven manos de tijera", "Beetlejuice", "Batman regresa", "Viniste", "James y el durazno gigante", "Charlie y la fábrica de chocolate" y "Alicia en el país de la maravillas".

1961.- Nace el actor, compositor y cantante de música country William "Billy" Ray Cyrus.

1962.- Nace el músico irlandés Vivian Campbell, guitarrista de heavy metal y miembro en la actualidad de Def Leppard.

1965.- Nace la cantante estadounidense Mia Zapata. Vocalista principal de la banda de punk The Gits. Muere el 7 de julio de 1993.

1966.- Nace el músico estadounidense de rock Derek Sherinian.

1967.- Nace el compositor, músico y poeta estadounidense Jeff Tweedy

1967.- Muere en Estados Unidos el actor austriaco Paul Muni.

1968.- Nace el cantante escocés Stuart Murdoch. Vocalista y líder del septeto de indie escocés Belle and Sebastian.

1969.- Nace el actor australiano Aaron C. Jeffery, ganador del premio Logie de Plata.

1970.- Nace la modelo alemana Claudia Schiffer, imagen de Chanel, Versace y muchos otros creadores del mundo de la alta costura.

1973.- Nace el cineasta alemán Fatih Akin. Recibe el Oso de Oro como Mejor Director y Mejor Filme por su película "Gegen die wand".

1974.- Nace el actor estadounidense Eric Millegan. Conocido principalmente por su papel como "Dr. Zack Addy" en la serie "Bones".

1978.- Nace el director chileno Eduardo Bertrán, conocido bajo el seudónimo de "Edo".

1978.- Nace el actor, comediante y cantante estadounidense afroamericano Kel Mitchell.

1981.- Nace la actriz estadounidense Rachel Bilson. Después de interpretar personajes de teatro en "Bye bye birdie", "Once upon a mattress" y "The crucible".

1984.- Muere el escritor estadounidense Truman Capote, autor de "Desayuno en Tiffany's" y "A sangre fría".

1992.- Nace la actriz británica Angelica Mandy, conocida por su papel de "Gabrielle Delacour".

2000.- Muere a los 63 años de un paro cardiaco el compositor y productor Jack Nitzsche.

2001.- Muere en un accidente aéreo la cantante estadounidense de hip hop Aaliyah.

2003.- Reanuda su gira mundial la banda británica de rock The Rolling Stones.

2006.- Las actrices Fanny Kaufman "Vitola" y Yolanda Montez "Tongolele", los comediantes Zamorita y Andrés Bustamante, así como la familia Valdés Julián develan en la Zona Rosa.

2012.- El actor Jaime Camil diversifica su carrera, al ponerse bajo las órdenes del cineasta Guillermo Arriaga.

2013.- La cantante estadounidense Linda Ronstadt anuncia que sufre Parkinson y que, debido a la enfermedad, no puede cantar ni una sola nota.

2014.- El cineasta y músico Sergio Arau dirigió el video oficial del nuevo sencillo de Los Tigres del Norte, titulado "La bala".