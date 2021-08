Horóscopos: Estos SIGNOS tendrán un CAMBIO ESPIRITUAL con la Luna Azul el domingo 22 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Recuerda que todos tenemos nuestro propio camino y no siempre tendremos los mismos resultado frente a las cosas que hacemos, por mucho que sean parecidas a las que realizan otros.

No es tiempo de descansar aún, eso déjalo para cuando tengas la edad correcta para hacerlo, ya que estás en un momento indicado para esforzarte mucho por lo que quieres lograr, será una buena idea si pones en orden todas tus prioridades y también tu espacio laboral, podrías comenzar a ganar mucha experiencia y además incrementar tus finanzas, lo que te permitirá tomar tiempos de descanso que estás necesitando, pero siempre acotados, no como un estado constante de pereza.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás creciendo en tu parte profesional y esto se nota debido a que puedes comenzar a sentir los cambios que estás experimentando en tu interior. Es tiempo de que Tauro tome acciones importantes sobre su vida, por lo que debes siempre tener en cuenta que pensar demasiado las cosas, a veces trae mala consecuencias.

Precisamente este día debes tener el poder de decidir sobre lo que es importante y lo que no, si encuentras que algo no vale la pena tanto pensamiento de tu parte, comienza a dejarle a un lado, será una sabia decisión. No dejes de tomar en cuenta a quienes están en tu vida, podrías comenzar a perder gente que reporta muchos beneficios para tu persona.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una deuda que tienes te será cobrada, no dejes de pagar lo que debes, ya que podría subir a causa de los intereses. Consume más frutas frescas, no procesadas. Tranquilidad para tu vida, esa debe ser tu meta a conseguir en este periodo y notarás una baja en tu ánimo el día de hoy a causa de situaciones de estrés en el trabajo o en el hogar.

Si personas dentro de tu núcleo familiar están en un momento malo y lo único que hacen es discutir frente a ti, no dejes que esto siga sucediendo, toma cartas en el asunto y comienza a darle solución a sus conflictos, no te están haciendo bien.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer podría enfrentar problemas el día de hoy, por lo que será importante que confíes en tus instintos. Tienes una oportunidad el día de hoy para demostrar que eres capaz de solucionar cualquier problema dentro de tu lugar de trabajo, no lo arruines, aprovecha esta instancia para dejar en claro que eres un profesional de primera.

Debes comenzar a tomar más atención a tus deseos interiores y a lo que tu mente te está diciendo, es momento de escuchar esa voz que todos tenemos y que nos impulsa a hacer realidad nuestros sueños, estás dejando de lado esto y concentrándote solo en las cosas malas que suceden a tu alrededor, no te dejes abatir por estos hechos, vuelve a desear y a soñar sobre las cosas que quieres más.

Leo (23 julio-22 agosto)

No es momento para tomar riesgos en los negocios, ni tampoco para invertir dinero en cosas de lujo o hacer gastos fuertes, tienes que comenzar a tomar decisiones sobre el uso de tu dinero y el orden de las finanzas. Es una buena opción el comenzar a ahorrar, ya que se acercan tiempos malos, si no puedes hacer esto, entonces intenta darle prioridad a los ítems básicos y de primera necesidad para tu vida.

Una persona que quieres está buscándote porque tiene un asunto que necesita resolver con urgencia, podría ser algo que también te involucra y debes apoyarle lo más que puedas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Tienes una gran capacidad para amar y estás dejando que esto se vaya porque tienes miedo a escuchar a tu corazón, sabes que quieres a una persona en especial, no le dejes escapar.

Un mal día para quienes estén pasando por una ruptura amorosa, será una jornada donde vean todo de forma negativa y sientan una gran sensación de vacío en su interior y en su vida, no veas las cosas de esta forma, cada término es el paso a un nuevo comienzo, pese a que es algo doloroso, no existe algo en la vida que no tenga solución, serás capaz de querer nuevamente. Una situación agradable en el trabajo o en los estudios, será un punto alto durante la jornada.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Cuida tu trabajo, estás dejando de lado tus obligaciones. No es momento de tomar malas decisiones en el amor, si estás en una relación hace tiempo, debes saber que esa persona está para ti y te apoya mucho, no le hagas pasar por algo malo ni tampoco decidas separarte por problemas anexos al amor que se tienen, manténganse juntos y así serán más fuertes.

Deja de pensar en lo que sucedió antes y comienza a vivir bien tu presente, solo así podrás tener un buen futuro. En el amor estás manifestando ciertos miedos con respecto a una persona que estás conociendo, no dudes de su amor o de su capacidad de entrega, no todas las personas son iguales y pese a que veas ciertas actitudes parecidas a alguien de tu pasado que te hizo daño, no significa que todo resultará de la misma forma.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Toma el control de tu vida y comienza a experimentar nuevas cosas, tienes la oportunidad de unirte a un grupo que te pueda hacer mucho bien, no dejes pasar esto, ni rechaces invitaciones de personas que podrán ayudarte a salir adelante.

Posibles divisiones en la familia provocarán que la jornada no sea muy buena, más bien un tanto difícil, no dejes que esto te afecte, si eres una de las personas protagonistas de esta separación, entonces debes preocuparte y ser capaz de perdonar a quienes te han hecho mal, no es necesario volver a tomar un contacto frecuente, pero si tener una buena actitud frente a ellos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy podrías dar con un gran resultado en tu trabajo, pero debes tener en cuenta que no estás a solas en este proceso, dale el crédito a quienes han estado ahí también esforzándose por conseguir ese buen resultado. Buen momento para estar a solas y descubrir lo que existe en tu interior, así como también para ver bien lo que quieres lograr en el futuro.

Siempre es bueno planear los pasos que vamos a dar y el lugar donde nos vamos a dirigir en la vida, es importante que recuerdes esto para el momento que tengas que trabajar un poco más en lo que hace tiempo estás pensando en hacer.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el amor tienes la oportunidad de conocer a alguien el día de hoy, pero es muy probable que no estén buscando lo mismo. Un trabajo nuevo podría ser muy positivo para tu vida, llegará una oferta el día de hoy, piensa bien si aceptar o no. Una persona que no conoces bien se acercará para hacerte ver un error que has cometido, no te sientas mal por esto, ni tampoco le trates mal, lo hace con las mejores intenciones.

Hay decisiones importantes que debes tomar y no les estás dando el lugar que merecen dentro de tu mente, comienza por dar pequeños pasos antes de tomar la opción definitiva.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona que quiere mucho está dándote un consejo un tanto errado, puedes darte cuenta de ello porque no te hace mucho sentido con lo que sientes que debes hacer, agradece su aporte, pero sigue a tu intuición, estás en un buen momento para ello. En el amor, no temas, es probable que tengas un tiempo más a solas, pero será positivo para la persona que llegue en el futuro.

Comprendes bien la realidad y estás tomando en cuenta que no siempre puedes confiar en todo el mundo, ya que no sabes sus verdaderas intenciones, no lleves esto al extremo, siempre con cautela, pero también entregando tu corazón y toda tu bondad cuando sea necesario y sientas que debe ser así.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás confiando poco en las personas que están a tu alrededor, lo que no es bueno, ya que estás dejando que se alejen de ti, incluso en el trabajo, no dejes que esto suceda, necesitas a los demás, ya sea como apoyo o como compañeros de labores que aporten a lo que haces.

Hace poco tiempo conociste a alguien, pero no congeniaron de la forma en que esperabas, es probable que vuelva a buscarte el día de hoy, recuerda que muchas veces las personas se encuentran en momentos que no están preparados para una relación, vuelve a darle la oportunidad, nunca sabes qué podría resultar de ello, atrévete a hacer la conexión.

Frase del día: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar" - Winston Churchill