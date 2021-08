¿Harto de los grupos en WhatsApp? Este truco te permitirá vivir sin ellos

Si ya estás cansado de recibir notificaciones de grupos de WhatsApp en los que estás incluido pero con los que no tienes interacción durante gran parte del día y solo llenan tu memoria en el teléfono, te traemos un truco sencillo pero que te podría hacer la vida más sencilla y además evitar herir susceptibilidades.

La aplicación de mensajería es una de las más populares del mundo, está dentro del top ten de aplicaciones de mayor relevancia para comunicarse y generar grupos de interacción, tanto personales, como familiares y de amistad, sin embargo, es un hecho que desde hace varios años se ha convertido en una herramienta fundamental para generar una mayor eficiencia y productividad en el trabajo.

Sin embargo, a veces suelen ser molestos, ya sea porque el flujo de información que se comparte no es de tu interés, porque son muy activos y a veces no hay oportunidad de responder o porque a veces se habla de temas que en realidad no están dentro de nuestro ámbito de competencia.

Uno de los primeros pasos para evitar esa ‘molestia’ la generó Facebook con el fin de parar la inclusión dentro de los grupos sin autorización del contacto. Desde hace un par de años, la aplicación que se volvió propiedad de Facebook generó cambios para impedir que eso ocurra sin autorización, el acceso es a través de un breve mensaje en pantalla y una confirmación de aceptación dentro de ese grupo.

Con el tiempo y el avance en las actualizaciones de la plataforma, los candados de seguridad cada vez se han mejorado y paradójicamente se ha hecho muy complicado salir de los grupos sin que otros miembros se den cuenta o sin que el administrador tome ese hecho como una grosería.

La solución a tus plegarias

Pues bien, encontramos una solución para que puedas salir de esos grupos sin que por ello te ganes la enemistad de tu grupo de trabajo dentro de la aplicación líder en intercambio de mensajes a nivel mundial.

Puedes resolver eso de la siguiente manera con los siguientes cuatros pasos:

Primero ingresa la chat grupal y pulsa el botón de la esquina superior derecha que te llevará al menú y ahí llegarás a la opción “Info. del grupo”.

En un segundo paso, silencia la conversación por un periodo de un año.

Después, ingresa nuevamente a “Info. del grupo” y haz clic en “Notificaciones personalizadas”.

Finalmente, desactiva las “notificaciones y avisos” y listo, lo lograste.

Inténtalo, no pierdes nada con hacerlo, sólo no lo hagas con el chat familiar, podrías ganarte la enemistad de tu mamá o tu hermano y no sería lo mejor para tu salud mental. Este método es poco conocido y eso lo hace interesante, funciona como les indicamos al inicio tanto en iPhone como en Android.