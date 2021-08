¿Quién es el millonario George Soros y por qué los conservadores lo odian tanto?

El día de hoy, George Soros cumple 91 años. Soros es uno de los hombres más más ricos del mundo, según la revista Forbes, mismo que ha sido acusado de ser más peligroso que una bomba nuclear.

"Actúa desde la sombra con determinación, usando su dinero y poder para manipular la economía y la política. Un misil nuclear puede destruir una ciudad, pero George Soros puede destruir nuestro estilo de vida”, describe el autor de The new Reagan Revoluton, Jim Denney.

George Soros es de origen húngaro, nació en Budapest el 12 de agosto de 1930, tiene 91 años y es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a sus inversiones financieras. Sin embargo, este magnate es un gran desconocido para la población en general y solamente es nombrado en las teorías de conspiración de toda índole.

Recientemente, se ha relacionado a Soros y a otros multimillonarios, como Bill Gates, de ser los creadores del Covid-19. Su nombre apareció también entre el grupo QAnon, que aseguraba que existía una conspiración para acabar con Donald Trump.

Conspiraciones

George Soros nació en una familia judía, por lo que tuvo que ocultar su pasado con documentación falsa durante la

ocupación nazi, según su biografía.

Posteriormente, Soros deja su país natal y se instala en Londres, donde trabajó como camarero a la vez que estudiaba en el London School of Economics.

Ya en 1956, George Soros emigra a Estados Unidos, donde se volvió vicepresidente de la empresa Arnhold and S. Bleichroder y creó algunos fondos de cobertura, como el Quantum Fund, su principal vía para realizar operaciones financieras.

El magnate, es el presidente de otros fondos de cobertura, como el Soros Fund Management y, después, utilizó su fortuna para la creación de la Open Society Foundations, con la que ha trabajado por variadas causas benéficas. Actualmente, con 91 años, su trabajo sigue centrado en su fundación.

¿Por qué odian a George Soros?

La oscura historia que circula en torno al húngaro y que hace que su nombre aparezca en todas las teorías de conspiración comenzó en 1992, cuando Soros apostó millones de dólares contra el Banco de Inglaterra, lo que llevó a lo que se conoce como "miércoles negro".

El gobierno británico tuvo que retirar la libra esterlina del ERM, mientras que Soros ganaba más de mil millones y otros tantos miles para la fundación Quantum Fund.

Desde entonces, y tras la creación de la Open Society Foundations, de carácter filantrópico, Soros se gana cierta fama. Su nombre aparece en las teorías conspiratorias, junto al nombre de Bill Gates, otro de los magnates más ricos del mundo que posee, además, otra fundación filantrópica llamada Bill & Melinda Gates Foundation.

En la actualidad ocupa el puesto 60 en la lista de hombres más ricos del mundo, con una fortuna valorada en 8 mil 300 millones de dólares tras donar 18 mil millones a su fundación filantrópica.

Su historia de multimillonario hecho a sí mismo, podría ser del agrado de la derecha conservadora.

Sin embargo, Soros también es un filántropo provocador y de ideas progresistas y pro libre mercado, y son su agenda política y sus ideas lo que lo ha colocado en el punto de mira de la derecha siendo blanco de ataques y protagonista de diversas teorías de conspiración.

Al contrario de Gates, que se ha centrado en proyectos de salud pública y educación, Soros busca abiertamente el cambio político, lo que le ha granjeado críticas por interferencia en asuntos internos de los países.

Su labor filantrópica está canalizada a través de Open Society Foundations, una red que abarca buena parte del planeta y que empezó en 1979 financiando becas a estudiantes negros durante el gobierno de apartheid en Sudáfrica.

Posteriormente se centró en promover la libertad de expresión durante los últimos años del comunismo y en financiar iniciativas para fortaleces la transición a la democracia.

En su país natal, Hungría, Soros creó la Universidad Central Europea. En pie desde 1991 en Budapest, la universidad amenazó con mudarse a Viena próximamente al no haber alcanzado un acuerdo con el gobierno de Viktor Orbán, el primer ministro nacionalista y conservador opuesto a las ideas liberales de Soros.

Nacionalizado estadounidense, el magnate no se ha mantenido al margen de los grandes debates sociales que dividen al país, sino más bien al contrario, financiando a grupos que apoyan el aborto o promueven los derechos de las minorías LGBT.

Razón por la que Soros nunca ha sido del agrado de los círculos extremistas de la derecha estadounidense.

Ataques Antisemitas

Para algunos comentaristas, lo que subyace al odio a Soros es, directamente, antisemitismo.

Según Michael Barkun, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad estadounidense de Siracusa y experto en derecha radical, no es necesariamente la influencia real de Soros lo que estaba detrás de la "fijación" con él que tiene la extrema derecha.

Soros, en cambio, cumple varios de los "estereotipos antisemitas" más extendidos, le dice Barkun a BBC Mundo.

"Es judío, nacido en el extranjero, financiero, rico, activo políticamente, o al menos tiene una agenda política", asegura el experto.

"Sus características sirven un estereotipo muy viejo antisemita: el del banquero judío internacional", afirma Barkun.

Y, además, aunque no se esconde, "no aparece en público muy a menudo, es relativamente poco conocido, por lo que es posible para la gente proyectar en él todo tipo de atributos y agendas".

Paradójicamente, Soros ha sido acusado también de ser nazi o colaborador.

En un intercambio de mensajes en Twitter con Chelsea Clinton, hija de Bill y Hillary, la cómica Roseanne Barr acusó falsamente a Soros de "traicionar a sus compañeros judíos para que fueran asesinados en los campos de concentración alemanes y robó su riqueza".

Un tuit posterior de Barr sobre una ex asesora de Barack Obama provocó que la cadena ABC cancelara su programa.

David Neiwert, autor del libro "Alt-America: The Rise of the Radical Right in the Age of Trump" ("Alt-America, el auge de la derecha radical en la era de Trump"), coincide en que el antisemitismo juega un papel importante en los ataques contra Soros y cree que estos "reflejan un ataque mayor contra las instituciones democráticas".





con información de BBC news

EFVE