VIDEO: Surge Lady Matrix en Durango y las redes la cancelaron de inmediato

Una mujer que participaba en una protesta Provida en Durango, se hizo viral la tarde del jueves por concentrar el repudio de los usuarios en redes sociales, ya que se expresó muy mal de la comunidad LGBT+ y para reafirmar su ‘sabiduría’ se aventó unos argumentos dignos de la galería del ridículo.

La mujer de la que no sabemos su nombre (pero ni falta que hizo) fue bautizada en redes sociales como Lady Matrix y es que de acuerdo con sus vastos conocimientos, hay que seguir los mandamientos de Dios al pie de la letra (eso no está a discusión y es respetable), se está cayendo en la blasfemia y las parejas homosexuales (según ella) quieren ‘adoptar inocentes para pervertirlos’, además el matrimonio es M-A-T-R-I-X, con dicho argumento echó por la borda la posibilidad de que dos hombres o mujeres puedan contar con una familia, ya que los hombres no cuentan con matriz, todo un descubrimiento científico.

El singular video que circula en las redes sociales, se difundió este día, luego de que el pasado martes, asociaciones Provida hicieron la convocatoria para realizar una marcha pacífica desde la Plaza de Armas con destino al Congreso del Estado, (a solo unos metros de donde se reunieron), para protestar por la posible discusión legislativa sobre el matrimonio igualitario en Durango.

Sin embargo, no acudieron a la cita solamente ellos, también se expresaron grupos de la comunidad LGBT+ lo que generó una disputa verbal entre ambos contingentes por los argumentos a favor y en contra sobre un tema que es espinoso en cualquier estado de la república.

Sin acuerdo sobre la discusión

Más allá de los comentarios fuera de lugar de la señora, lo que es muy lamentable es que la Comisión Permanente del Congreso de Durango, decidió no subir al pleno la discusión sobre el tema del matrimonio igualitario durante la tarde del jueves y mandó a la congeladora (por lo menos hasta las siguiente legislatura) la discusión sobre este tema fundamental para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+

El griterío no cesó durante el tiempo que ambos contingentes permanecieron afuera del Congreso, y fue ahí donde Lady Matrix fue captada por un usuario de Twitter, mismo que subió el video que a continuación les presentamos.