¿Qué daños causa la Kola-Loka en la piel? Una tiktoker se puso pegamento en los ojos

Hace unos días, una influencer sorprendió a sus seguidores por una curiosa situación que le sucedió: confundió por error sus gotas para los ojos por Kola Loka, la marca de pegamentos instantáneos e industriales.

Por medio de su cuenta de TikTok, María Bottle contó que iba hacia el médico porque tenía el ojo izquierdo pegado. Al llegar con el oftalmólogo, le aplican una sustancia en el párpado bajo para diluir el pegamento.

Luego del trago amargo, la mexicana, ya en casa y con un parche en el ojo afectado, confirma que no fue nada grave y que pronto estará mejor de salud. “Voy a mejorarme, pero me duele", dice.

Un día más tarde, ya sin el protector ocular, contó que se iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados. “Abrí las gotas, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso del ardor y del dolor. Volteo y veo la Kola Loka", contó.

Explicó que en el hospital se tardaron 40 minutos en atenderla, a pesar que gritaba como “una desquiciada”. “Cuando llegó el doctor me cortaron las pestañas. No tenía pestañón así que me da igual, pero me sacaron un pedazo gigante de Kola Loka que tenía dentro”, agregó.

Días después, la joven que tiene más de un millón de seguidores en TikTok bromeó con su suceso, dejando ver que se encontraba mejor de su ojo al que le cayó Kola Loka.

¿Qué hacer en caso de que me suceda lo mismo?

Parece que esto es un problema común con el producto, pues en su página de internet, en la sección de preguntas frecuentes, está en los primeros lugares la pregunta: “¿Qué hago si el pegamento KRAZY KOLA LOKA me cae en los ojos?”

La respuesta es simple: “Si hay contacto con los ojos, lávelos con agua abundante y consulte a su médico”.

A su vez, también responde a la pregunta qué hacer si se me pegan los dedos. “No se preocupe, KRAZY KOLA LOKA no es tóxico. No trate de despegarlos por la fuerza, use acetona o removedor de barniz para uñas”, reza el portal.