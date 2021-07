¿Quién es Bob Odenkirk? Famoso actor de "Breaking Bad" y "Better Call Saul"

Durante la noche del martes, se confirmó por medio de varios medios, entre ellos TMZ y The Hollywood Reporter que el actor Bob Odenkirk fue hospitalizado tras desmayarse en el set de la serie "Better Call Saul".

De acuerdo con la información proporcionada por TMZ, Odenkirk, de 58 años, se encontraba rodando la serie en el estado de Nuevo México, cuando se desplomó de la nada.

Tras el incidente, el equipo de "Better Call Saul" asistió de inmediato al actor y fue trasladado a un hospital cercano. Actualmente Odenkirk sigue en el hospital recibiendo tratamiento pero no concretó cuál es el estado de salud del intérprete en estos momentos. Hasta el momento no se sabe el motivo por el que el actor se desmayó.

¿Quién es Bob Odenkirk?

Bob Odenkirk, se dio a conocer en el medio del espectáculo al dar vida Saul Goodman, quien era un abogado bastante peculiar en la conocida serie “Breaking Bad” (2008-2013).

Sin embargo, su despegue como actor se dio totalmente cuando inició el trabajo “Better Call Saul”, la cual es una precuela e historia aparte sobre Saul. Este show se estrenó en 2015 y este año 2021 tendrá una sexta temporada.

Fue tal el éxito de la serie que medios como The New York Times la colocaron como una de las mejores series de 2020.

Por otro lado hay que señalar que Odenkirk nació en Illinois, Estados Unidos, sin embargo creció en un pueblo cercano que lleva el nombre de Naperville, donde tuvo una infancia dura

Bob comenzó su carrera primero como comediante y guionista de la estación de radio de la Universidad del Sur de Illinois Carbondale. Tras varios años en el medio conoció a Rober Smigel, con quien haría una colaboración y lo cual lo llevaría a Saturday Night Live.