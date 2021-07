Paris Hilton DESMIENTE y asegura que NO está EMBARAZADA; esto dijo

La empresaria y DJ Paris Hilton ha desmentido que está embarazada luego de que se esparció el rumor de que se encontraba esperando a su primer hijo junto a su prometido Carter Reum.

Hace unas horas, diversos medios de comunicación informaron que la intérprete de “Stars are Blind” sería madre muy pronto, pero la famosa ya lo ha desmentido.

¿Qué dijo?

A través de su podcast “This is Paris”, la socialité aseguró que no está embarazada, pero no descartó que quería serlo.

De hecho, señaló que lo hará luego de casarse, pues en este momento están haciendo su vestido y quiere lucir hermosa para ese día, por lo que no se encuentra lista para ser madre.

¿Paris quiere hijos?

Por otro lado, Hilton dijo que si desea tener una familia, pero eso será hasta el próximo año, en el 2020, cuando ya esté casada.

A su vez, insistió que de momento su único interés es su boda y actualmente sigue con los preparativos para que ese día sea muy especial.

“Un rumor definitivamente falso”, agregó la guapa DJ en su podcast, el cual está disponible en su página oficial.

¿Cuándo se casará?

A principios del 2021, la empresaria dio a conocer que su pareja Carter Reum le había dado un anillo de compromiso durante un viaje sorpresa a una hermosa playa con motivo de su cumpleaños número 40.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de la boda, pero se ha confirmado que será transmitida a través de un streaming para que todos puedan verla.

