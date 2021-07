Netflix lanza el primer tráiler de “Army of Thieves”, precuela de “Army of the Dead” | VIDEO

Netflix sigue sumando éxitos con la llegada de nuevas películas y series a su catálogo, tal y como sucedió con “Army of the Dead” con la que se dio la bienvenida al director Zack Snyder a la plataforma y que ahora prepara todo para la llegada de la precuela “Army of Thieves”.

El tráiler de “Army of Thieves” fue presentado este domingo 25 de julio durante la Convención Internacional de Cómics que se realizó de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, con lo que se cumple la promesa de Zack Snyder de crear nuevo y novedoso contenido para Netflix.

El tráiler de “Army of Thieves”

“Army of the Dead” llegó a la pantalla grande en Estados Unidos el 14 de mayo de este año y tan sólo unos días después, el 21 del mismo mes, se incorporó a Netflix como parte de su catálogo y con un rotundo éxito entre los fans de los zombies.

Esta vez “Army of Thieves” se enfocará en el personaje de Ludwig Dieter, quien se encarga de abrir las cerraduras y cajas fuertes; sin embargo, hablará sobre sus aventuras como parte de un grupo de personas que realizan robos y dejará de lado un poco a los zombies, como se puede ver en el tráiler.

“Army of Thieves” está a cargo de Zack Snyder y Matthias Schweighöfer, quienes revelaron que la cinta llegará a Netflix en otoño de este año para continuar con la historia que logró ocupar durante algunas semanas el top 10 en la plataforma de streaming como la favorita de los cinéfilos.

Sobre los siguientes proyectos del director Zack Snyder en Netflix, se ha señalado que podría llegar más adelante a la plataforma “Moon Rebel”, uno de los proyectos de ciencia ficción que ha sido comparado con Star Wars.