Netflix: “22 de julio”, la MEJOR película basada en hechos reales para ver este 23 de julio

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Recordemos que tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix o Disney Plus.

Qué película ver en Netflix

Bajo este panorama, hemos creado una selección de una cinta basada en hechos reales que tienes que ver en Netflix, la cual podrás disfrutar este viernes al lado de tus seres queridos.

Se trata de la cinta “22 de julio”, la cual es tendencia en la plataforma de streaming, y que está basada en el libro “One of Us: The Story of a Massacre in Norway — and Its Aftermath, de Asne Seierstad.

“22 de julio”, sigue la historia de Anders Behring Breivik, un joven sobreviviente a los atentados en Noruega, por lo que las familias y los sobrevivientes piden justicia.

¿De qué se trata la cinta?

Es así como mientras se dan estos hechos, el Primer Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, está preparando un campamento de verano juvenil del Workers' Youth League (AUF), es en dicho evento en donde todo cambiará para los personajes principales.

Dicha historia está basada en hechos reales, específicamente sobre los Atentados de Noruega de 2011; es una cinta escrita, producida y dirigida por Paul Greengrass, y protagonizada por Jonas Strand Gravli, Anders Danielsen Lie y Jon Øigarden.

La cinta “22 de julio”, se estrenó el 5 de septiembre de 2018 dentro del Festival Internacional de cine de Venecia en su edición 75; luego la producción cinematográfica fue estrenada en línea y cines el 10 de octubre de 2018, y posteriormente llegó a Netflix.

A continuación te dejamos el tráiler de dicha cinta: